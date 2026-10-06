Juicio a Pity Álvarez: los peritos determinaron que el músico está apto para seguir en proceso por homicidio

El Cuerpo Médico Forense determinó este martes que Cristian “Pity” Álvarez está en condiciones de continuar sometido al juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El informe, de casi 30 páginas, fue recibido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que convocó a las partes para este viernes 9 de octubre a las 11.30 para definir los próximos pasos del proceso.

Pity Álvarez fue trasladado a un psiquiátrico y una pericia definirá el futuro del juicio

La conclusión de los especialistas oficiales sostiene que las funciones psíquicas necesarias para comprender y participar del juicio se encuentran compensadas y que no surgieron elementos objetivos suficientes para determinar una alteración mental que le impida comprender el proceso o ejercer adecuadamente sus derechos . En concreto, los profesionales lo consideraron “apto para afrontar el proceso”.

Sin embargo, el resultado no fue unánime. Los psiquiatras Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego , designados como peritos de parte por la defensa, participaron de la evaluación pero firmaron el informe en disconformidad total , por lo que la discusión sobre el estado del músico continuará formando parte del expediente.

La evaluación presencial se realizó el lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense. Según el informe, Álvarez se presentó vigil y tranquilo, globalmente orientado y pudo responder de manera pertinente a las preguntas. Los especialistas consignaron una colaboración fluctuante y momentos de menor participación, pero consideraron que esas variaciones no constituyen por sí mismas un impedimento para continuar con el juicio .

Los profesionales tampoco detectaron durante la entrevista alteraciones sensoperceptivas como delirios o alucinaciones. Además de examinarlo personalmente, analizaron antecedentes médicos y psiquiátricos, documentación vinculada con su actual internación y evaluaciones previas realizadas durante el proceso

Entre los elementos considerados estuvieron también tres entrevistas audiovisuales recientes de Pity Álvarez, incorporadas a pedido del fiscal Sandro Abraldes. Según el dictamen, esos registros mostraron modalidades de comunicación y recursos cognitivos que no resultan incompatibles, en principio, con el ejercicio de sus facultades procesales.

El juicio había quedado en pausa por su internación

La nueva pericia había sido ordenada después de que el estado de salud de Álvarez obligara a suspender nuevamente el debate. El TOC N°29 buscaba determinar si los cambios registrados desde la evaluación anterior y su internación dispuesta por la Justicia Civil podían afectar las garantías necesarias para que continuara siendo juzgado.

Actualmente, el músico permanece internado en una clínica psiquiátrica de Castelar, adonde fue trasladado desde el Hospital Tornú por disposición judicial. El propio informe forense contempla esa situación y recomienda que, si continúa internado y debe participar de las próximas audiencias de manera remota, se garantice acompañamiento, supervisión y contención ante eventuales fluctuaciones en su estado.

De qué está acusado Pity Álvarez

Álvarez está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano. La acusación sostiene que ambos mantuvieron una discusión y que, en ese contexto, el músico efectuó varios disparos contra Díaz.

La causa atravesó durante años distintas interrupciones vinculadas principalmente con la posibilidad de que Álvarez pudiera comprender el proceso y ejercer adecuadamente su defensa. En una evaluación anterior, el Cuerpo Médico Forense ya había considerado que contaba con capacidad suficiente para afrontar el debate, conclusión que ahora fue ratificada tras el nuevo examen.

La decisión final sobre cómo seguirá el juicio corresponde ahora a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. El próximo paso será la audiencia del viernes, cuando el tribunal pondrá formalmente en conocimiento de las partes las conclusiones del peritaje y resolverá si el debate se reanuda y bajo qué modalidad participará Álvarez.