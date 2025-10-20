La hipótesis de las hijas del jubilado que desapareció junto a su novia en Chubut La pareja fue vista por última vez hace más de una semana. Tras varios rastrillajes, la camioneta del hombre fue encontrada encajada en una zona de difícil acceso.

Alberto Pedro Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, desaparecieron hace más de una semana en Chubut después de haber avisado que se iban de paseo.

Las hijas de Alberto, en diálogo con Mediodía Noticias, indicaron que la búsqueda de los jubilados avanza, pero que no hay ninguna pista concreta para seguir.

“No creemos que ellos hayan llegado hasta ahí por decisión propia. Quizás fueron víctimas de un robo. No sabemos qué pensar. Es todo muy confuso”, dijeron.

La camioneta del hombre apareció abandonada en una zona de difícil acceso. Adentro, estaban las pertenencias del jubilado, como una carpa, bolsa de dormir, comida y agua, lo que sugiere que el viaje era un paseo de fin de semana con destino a Camarones, donde se celebraban los 150 años de la localidad.

Sobre la relación entre ambos, las hijas de Alberto contaron que “se estaban conociendo hace un mes o mes y medio aproximadamente”, y aseguraron: “Él estaba muy entusiasmado porque nos decía que le parecía una buena mujer, pero nosotras a la señora no la conocemos”.

Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, desaparecieron hace más de una semana.

“Uno piensa que fueron ellos los que llegaron hasta ahí, pero nosotras sabemos vemos que es muy difícil ingresar. Él no es una persona que se dedique a este tipo de cosas, de hacer estos caminos y de arriesgarse de esta forma”, explicaron.

“Por ahí fueron víctimas de un robo, le quisieron sacar la camioneta y tomaron ese camino para escapar y se quedaron atrapados”, dijeron sobre la hipótesis que maneja la familia.

“Nosotras estamos pendientes de una pista para poder agarrarnos de algo y no pasa. No tenemos los datos que necesitamos para encontrarlos. Los investigadores mucho no nos dicen“, agregaron.