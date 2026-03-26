    • 26 de marzo de 2026 - 09:25

    La policía emitió una alerta por la desaparición de un hombre de 64 años, Adolfo Rivero

    Se informó que el hombre padece equizofrenia y por eso la urgencia de encontrarlo.

    Rivero desapareció este jueves y San Juan te busca lanzó un alerta.

    Rivero desapareció este jueves y "San Juan te busca" lanzó un alerta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Policía de San Juan, a través del programa provincial “San Juan Te Busca”, emitió un comunicado urgente para dar con el paradero de Adolfo Aníbal Rivero, de 64 años, quien fue declarado desaparecido desde hace algunas horas.

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    Según el parte oficial difundido por Relaciones Policiales, el hombre es de contextura delgada, mide 1,75 metros, pesa 70 kilos, tiene tez blanca y ojos marrones. Presenta barba y bigote cortos, despoblados y de color canoso, al igual que su cabello, que es corto y lacio.

    Al momento de su desaparición vestía una campera polar verde, pantalón color mostaza, zapatillas blancas marca Puma, llevaba consigo una mochila negra y un gorro rojo. Las autoridades informaron además que el hombre padece esquizofrenia, por lo que su localización resulta de vital importancia.

    La Policía solicita a la comunidad que, en caso de contar con información sobre su paradero, se realice la denuncia de manera anónima al número 911.

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