La Policía reconoció que “hubo denuncias cruzadas” en el caso del efectivo que disparó tras una discusión con un delivery La subjefa de la Policía de la Provincia, Cinthia Álamo, sostuvo que el uniformado está detenido y que será sometido a una investigación interna.

Este jueves en la tarde, alrededor de las 18, la zona de calle Scalabrini Ortiz y Circunvalación se vio revolucionada por un hecho insólito: la discusión entre un policía y un delivery terminó con un disparo. En diálogo con Radio Light, la subjefa de la Policía de la Provincia, Cinthia Álamo, habló sobre la actitud del uniformado y confirmó que iniciaron un procedimiento judicial interno para develar qué ocurrió entre ambos protagonistas.

“Es algo lamentable y el funcionario está detenido porque hubo denuncias cruzadas”, resaltando que el hecho está siendo investigado por expertos de la UFI Genérica. Además, explicó que cuentan con un área de control que depende de la Secretaría de Seguridad y que tiene competencia en situaciones donde están involucrados efectivos policiales.

En este sentido, resaltó que reglamentariamente “los policías cumplen funciones las 24 horas del día, estén o no de servicio”, y que deben intervenir en hechos necesarios. “Dentro de la función policial podemos intervenir, no siempre se porta el arma, pero está habilitado para hacerlo. Ahora, en este caso, se trata de una situación distinta”, comentó Álamo.

Para finalizar dijo que cuando el uniformado asiste a eventos sociales o cuando sale de la provincia los uniformados no debe portar el arma y que quedan expuestos a que se les retenga el arma o ser suspendidos cuando advierten irregularidades en su accionar.