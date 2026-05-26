Les mataron un hermano y amenazaron con cobrar venganza: "No estamos contentos con una condena"

La tensión entre dos familias en el Lote Hogar 18, en Rawson, volvió a escalar después del homicidio de Luis Matías “Pinocho” Gómez, ocurrido en marzo de 2025 . Este martes, en Tribunales, el fiscal Alejandro Mattar pidió la declaración de rebeldía y detención de dos hermanos acusados de amenazas , quienes no se presentaron a una audiencia judicial vinculada a un caso.

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Según expuso el representante del Ministerio Público Fiscal ante el juez Guillermo Adárvez , los imputados están acusados de intimidar a un familiar del homicida Agustín Gabriel Jofré Galván , que recibió una condena de ocho años de cárcel por el homicidio simple.

Todo ocurrió cuando Gabriela Gómez y Jesús Nahuel Figueroa Gómez se cruzaron con una hermana del condenado, en la puerta de su casa . Esta les preguntó: "¿Están contentos con la condena?" , a la que ellos respondieron: "No estamos contentos, vamos a matar a alguien de tu familia" . Por este hecho, hubo una denuncia.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que ambos acusados fueron debidamente notificados en los domicilios registrados y que incluso ya conocían las medidas cautelares impuestas en la causa. Sin embargo, ninguno compareció ante la Justicia.

Mattar sostuvo que el hecho de no haberse presentado demuestra “una clara omisión del deber procesal”, y consideró que existe temor de quedar detenidos si se presentan nuevamente ante sede judicial.

Gabriela Gómez posee antecedentes y una condena previa de cumplimiento efectivo dictada en febrero de 2025 por un proceso de flagrancia. Su hermano que lleva el apellido de su madre primero, registra una condena de dos años y seis meses de prisión condicional.

A pesar de la solicitud del fiscal, que estuvo acompañado por su ayudante fiscal Rosana Riveros, y al haber escuchado a la defensora oficial Cecilia Mut que se opuso a la declaración de rebeldía porque la que recibió la notificación fue su madre y no los implicados personalmente, el juez Adárvez, resolvió que se los notifique de vuelta de la misma manera y con 72 horas de anticipación y que se reprograme la audiencia.

El crimen

La causa tiene como trasfondo el crimen de Luis Matías “Pinocho” Gómez, ocurrido en marzo de 2025 en medio de una violenta gresca entre las familias Gómez y Jofré Galván dentro de la también denominada Villa 18 de Agosto. Según la investigación, el conflicto se originó por el presunto robo de bolsones de ropa traídos desde Bolivia para la venta.

En aquel episodio fatal, Gómez murió tras recibir el impacto de un ladrillo de adobe en la frente. Aunque varios integrantes de la familia Jofré Galván fueron investigados inicialmente, finalmente el único condenado fue Agustín Gabriel Jofré Galván, quien recibió una pena de 8 años de prisión efectiva por homicidio simple y deberá cumplirla en el Penal de Chimbas.

Durante el proceso, la defensa del condenado sostuvo que el acusado actuó para defender a su hermano en medio de la pelea y planteó la hipótesis de legítima defensa, aunque esa teoría no prosperó en el acuerdo judicial abreviado.