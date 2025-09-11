Localizaron en Mendoza al ingeniero de 32 años que estaba desaparecido Así lo indicaron altas fuentes de la investigación.

Este jueves, luego del mediodía, confirmaron la noticia que tanto anhelaban amigos y familiares: Esteban Yuvero fue localizado sano y salvo. Según las fuentes, se contactó con sus personas de su entorno y aseguró que se encuentra bien.

El ingeniero de 32 años que estaba desaparecido desde el miércoles en la mañana, fue hallado en perfecto estado de salud en Mendoza. Cabe destacar que personal policial e investigadores de la UFI Genérica, ya rastreaban sus pasos en la vecina provincia, después que las cámaras de seguridad del control de San Carlos, en Sarmiento, captaran el vehículo en el que se trasladaba hacia el sur.

El último dato fuerte que habían recibido fue la filmación de las cámaras que registraron el vehículo pero no pudieron confirmar si Yuvero iba manejando. Fuentes confiables explicaron a Diario de Cuyo que las cámaras “tomaron al auto pero no se ve claramente quién iba en el interior”. Del mismo modo, apenas recepcionaron la denuncia de desaparición emitieron pedidos de colaboración con la Policía de las vecinas provincias de San Juan, con antenas de compañías de celular (como Movistar, por ejemplo), Gendarmería y hasta efectivos de Frontera.

“La orden explicitamente con migraciones es no permitir su salida”, destacaron.