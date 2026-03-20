Mar del Plata: fue a hacer una denuncia a una comisaría, el policía la insultó y terminaron a los golpes

El insólito hecho quedó grabado por una cámara de seguridad y el subteniente fue desafectado de su cargo.

Un acto de insoslayable gravedad institucional se produjo este jueves en la comisaría decimosexta de Mar del Plata cuando un integrante de esa dependencia maltrató a una mujer que había ido a radicar una denuncia. Toda la secuencia quedó registrada en la cámara de seguridad de la comisaría ubicada en el barrio Bosque Grande y como consecuencia de sus acciones el funcionario policial fue desafectado por Asuntos Internos .

Los hechos se registraron pasado el mediodía en la guardia de la dependencia, hasta donde llegó la mujer acompañada de su pareja. En el video se observa cómo pacientemente la denunciante aguarda en una silla, hasta que decide hablar con el ayudante de guardia, un subteniente con tareas administrativas, sin armas ni uniforme excepto una chomba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2034942477589713404&partner=&hide_thread=false "ANDÁ A LAVARTE EL ORTO", LA RESPUESTA DE UN POLICÍA A UNA MUJER QUE SÓLO QUERÍA DENUNCIAR

- Fue en Mar del Plata y la mujer también fue empujada

- El policía fue separado del cargo por tres meses. pic.twitter.com/miwkWS86o9 — Vía Szeta (@mauroszeta) March 20, 2026 Fue entonces cuando le comentó que quería hacer una denuncia relacionado al uso indebido que una persona estaba haciendo en las redes sociales de la dirección de su comercio. El policía le contestó que eso no se había configurado aun un delito y la mujer insistió en que debía tomarle la denuncia y que si no lo hacía iba a ir a la DDI. “Y voy a decir que no me quisiste tomar la denuncia”, le dijo. La discusión escaló un poco más hasta el policía le respondió con un exabrupto: “Hacé lo que quieras… andá a lavarte el orto”.

Naturalmente la mujer se indignó y quiso tomar imágenes con su teléfono, frente a lo cual el policía abrió la puerta y la empujó para echarla de la comisaría. Segundos después apareció el titular de la dependencia, comisario Nicolás Tisera, quien se encargó de contener a la mujer y brindarle todas las garantías para que se tranquilizara.

De inmediato se dio aviso a Asuntos Internos que tomó la decisión automática de desafectar al efectivo policial mientras avance el sumario correspondiente.