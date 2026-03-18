Mataron a una jubilada a golpes y puñaladas: el principal sospechoso es su nieto de 17 años

Carmen Fermina Bogarín era jubilada del Ministerio de Cultura y Educación bonaerense. Tenía 76 años y todos los días bien temprano salía a la vereda de su casa de calle Alem en Exaltación de la Cruz para barrer la vereda acompañada de sus dos perritos de raza Yorkshire.

Como vivía a metros de la UFI N°6 del distrito, los empleados del Ministerio Público Fiscal la conocían; algunos la saludaban todas las mañanas. Fueron ellos los primeros en llegar a la escena del crimen de esta abuela : estaba tendida sobre el suelo de la cocina, encima de un charco de sangre.

El drama del crimen de Carmen conmocionó a todos los vecinos: es que todas las sospechas apuntan a su nieto de 17 años , para quien la Justicia de Garantías ha solicitado que le extraigan sangre para determinar si su ADN es el que está debajo de las uñas de su abuela . El chico, quien padece problemas de consumo problemático, está muy complicado , dijeron fuentes oficiales a Infobae .

El crimen de Carmen es investigado por el fiscal Gustavo Ancurio , del fuero de responsabilidad juvenil de Campana, como homicidio y en las últimas horas se han solicitado una serie de allanamientos, además de la extracción de sangre del principal sospechoso, para confirmar y descartar pistas.

El cuerpo de Carmen fue descubierto el 10 de marzo en su casa de la calle Alem al 400 por personal de la Comisaría de Exaltación de la Cruz. Fuentes del caso ampliaron a este medio que la autopsia determinó que la mataron a puñaladas en el cuello (le lesionó una arteria) . Presentaba un golpe en la frente, la fractura del maxilar y lesiones genitales. La data de muerte era de 12 horas.

Los peritos que trabajaron en la escena del crimen hallaron en el patio de la casa un cuchillo con su hoja doblada con manchas de sangre y en el techo el pantalón y la ropa interior de la mujer, pero al mismo tiempo no encontraron aberturas dañadas: estaban cerradas desde adentro y las llaves de ingreso en la vivienda.

Los vecinos contaron que la última vez que la vieron fue el 9 de marzo, cerca de las 19, cuando entraba a su casa, algo que va de la mano con la data de muerte de la mujer. Pero no fue lo único que contaron los testigos...

“Sugirieron que el nieto de Carmen de 17 años, con problemas de consumo, podría estar involucrado, ya que en otras oportunidades había ingresado al domicilio a robarle a su abuela para comprar estupefacientes”, detallaron las fuentes.

Así, lo primero que se hizo fue entrevistar al chico: dijo que estaba trabajando y en su empleo lo convalidaron. Entonces, las tareas investigativas se concentraron en otras líneas hasta que llegaron las cámaras de seguridad que analizaron los policías de la DDI de Zárate.

“Se veía salir al adolescente con un morral de la casa de su abuela a la hora que dijo que estaba trabajando y con la misma ropa que usó ese día”, destacaron las fuentes del caso y sospechan que en ese morral llevaba la notebook y la billetera negra que faltaba de la casa de Carmen.

Por eso, los investigadores se entrevistaron con las compañeras del trabajo del sospechoso en una casa de comidas de la zona: “Contaron que fue a trabajar, pero que dijo que le dolía la espalda y cuando se levantó la remera tenía lesiones como rasguños, también en el pecho y la cara”, describieron.

Y añadieron: “Incluso, le sacaron una foto para mostrarle cómo tenía la espalda y esa imagen está en la causa: tiene similitud a raspaduras o rasguños, posiblemente compatibles con acciones de defensa de la víctima”.

En este contexto, la Justicia de Garantías dispuso que le saquen sangre al menor para cotejar su ADN con el hallado debajo de las uñas de Carmen y que se hagan allanamientos, pero nada se indicó sobre un pedido de arresto del chico.