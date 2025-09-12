Nuevo revés para el conductor de la Hilux que mató a la basquebolista en la Ruta 40 Eliazar Flores Condorí seguirá detenido con prisión preventiva por tres meses más.

En una nueva audiencia del caso de la tragedia de la Ruta 40, en la que murieron Carolina Sastre y Angélica Mundocorre, el pasado 15 de enero, la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón resolvió extender por tres meses la prisión preventiva de Eliazar Flores Condorí, el imputado como responsable del siniestro vial.

La defensa del conductor de la Toyota Hilux había vuelto a pedir que Flores obtuviera prisión domiciliaria usando tobillera electrónica; mientras que la fiscalía, representada por Adolfo Díaz y César Recio y la querella a cargo de Sandra Leveque, coincidieron en pedir la extensión de la medida cautelar por tres meses más.

El caso

Carolina Paola Sastre Seguí (29) falleció el 15 de enero tras el choque entre una camioneta Toyota Hilux y un auto Peugeot 308 en Ruta 40 entre calles 13 y 14, Pocito. Sastre era la conductora del Peugeot en el que viajaban también sus amigas Emilia Oviedo (28) y Camila Antonella Bravo (28). Era profesora de educación física y jugadora de básquet. Carolina y Emilia habían compartido un viaje a Brasil y ayer llevaba a su amiga a Mendoza para tomar un vuelo. A las semanas falleció también Angélica Mundocorre, la esposa del conductor de la Hilux Eleazar Flores Condori. Precisamente el hombre permanece detenido en el Penal de Chimbas imputado por homicidio culposo.