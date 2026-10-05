Operativo sorpresa contra las picadas en San Martín: 5 aprehendidos y 4 motos fuera de circulación

El procedimiento se realizó en inmediaciones de calles Rawson y Cortines, donde la Policía detectó un grupo de motociclistas que realizaba picadas. Participaron varias unidades policiales de la zona este.

Parte de las motos secuestrada por la Policía durante un operativo sorpresa.

Un importante operativo policial se desplegó durante el domingo en el departamento San Martín, luego de que personal policial advirtiera sobre la presencia de un numeroso grupo de motociclistas que presuntamente se encontraba realizando picadas en la vía pública.

Picadas ilegales en San Martín El procedimiento se inició a partir de un aviso recibido por efectivos de la zona, quienes informaron que la situación se registraba en inmediaciones de calle Rawson y Cortines.

Ante esta situación se desplegaron varias unidades policiales motorizadas para intentar interceptar a los motociclistas. Del operativo participaron efectivos del Halcón TH-47 de la Base San Ceferino, el M-01 de la Base Bella Vista, el M-02 de la Base Dos Acequias, el Halcón TR-37 de la Base Las Tapias de Angaco y el móvil 19.52 de la Comisaría de San Martín.

El despliegue permitió interceptar a varios de los motociclistas que se encontraban en la zona. Como resultado del procedimiento, cinco personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Durante el operativo hubo cinco demorados, que quedaron con una contravención. Además, los efectivos procedieron al secuestro de varias motocicletas. En total, cuatro motos fueron radiadas de circulación como consecuencia del operativo.