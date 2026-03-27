Otra familia completa murió en un choque frontal

Un matrimonio y su hijo murieron este jueves, minutos antes del mediodía, en un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 34 , a la altura del kilómetro 555, entre Icaño y Real Sayana, en Santiago del Estero .

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El padre de la joven fallecida en la triple tragedia de Ruta 20 pidió perdón al conductor del Audi

Las tres víctimas viajaban en el mismo auto y murieron en el acto , lo que significó la pérdida de toda una familia.

El siniestro involucró a una Toyota Hilux y un Ford Focus . Según las primeras informaciones, la camioneta circulaba de sur a norte, mientras que el auto lo hacía en sentido contrario. Por causas que aún se investigan, impactaron de frente .

En el automóvil viajaban tres integrantes de una misma familia oriunda de Icaño , que fallecieron como consecuencia del brutal impacto. Las víctimas fueron identificadas como Roberto de la Silva (63) , su esposa Elsa Mansilla (69) y su hijo Marcelo de la Silva (35) .

El conductor de la camioneta, identificado como F. V. Z. (43) , de nacionalidad uruguaya y domiciliado en Merlo, resultó herido y fue asistido por personal médico.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 55, servicios de emergencia y peritos, mientras que la fiscal Cecilia Rímini dispuso medidas para determinar las causas del hecho.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad, especialmente por la magnitud del siniestro y la confirmación de que murió toda una familia en el mismo accidente.

El caso en San Juan

Una triple tragedia en Ruta 20 sacudió a San Juan. Una familia de Caucete de tres integrantes perdió la vida como consecuencia del hecho. Se trata de Matías Osola, Valeria Pont y su pequeña hija en común, que en abril cumplía un año.

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El siniestro se registró este sábado 21 de marzo, alrededor de las 19:30, a unos 500 metros al este de calle Caico, según el informe de la UFI de Delitos Especiales.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, un automóvil Audi TT circulaba por Ruta 20 en sentido este-oeste cuando fue impactado de frente por el Renault Logan de la familia, que se desplazaba en sentido contrario. Este último vehículo habría intentado sobrepasar a un camión por el carril izquierdo, invadiendo la mano contraria.

La maniobra terminó en una colisión frontal de gran violencia. Como consecuencia del impacto, Osola, su pareja y su pequeña hija perdieron la vida.

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El conductor del Audi rojo, Gabriel Núñez, fue derivado a Urgencia del Hospital Guillermo Rawson. Posteriormente fue dado de alta.

Luego, el padre de la joven fallecida en la triple tragedia de Ruta 20 pidió perdón al conductor del Audi.