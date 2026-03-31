    • 31 de marzo de 2026 - 18:00

    Otro incendio en el Parque Industrial de Chimbas: el humo se veía a varias cuadras y generó alarma entre los vecinos

    El foco ígneo se originó en el Parque Industrial de Chimbas. El antecedente de un incendio reciente en la zona reavivó la preocupación de los vecinos de barrios colindantes.

    Un denso humo negro alertó a los vecinos del Parque Industrial de Chimbas.

    Un denso humo negro alertó a los vecinos del Parque Industrial de Chimbas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un incendio de grandes dimensiones se desató este martes por la tarde en una zona del Parque Industrial de Chimbas, en inmediaciones de Benavídez y Bonduel, generando una rápida alarma entre los vecinos de la zona, quienes observaron densas columnas de humo negro que podían verse desde varias cuadras a la redonda.

    Leé además

    Estiman que las pérdidas materiales tras el feroz incendio en Eco San Juan S.A. ascienden a $200 millones.

    A casi 48 horas del feroz incendio, aún no logran extinguir el fuego en el Parque Industrial de Chimbas
    Alejandro Zalazar, el anestesista de 29 años que murió por sobredosis.

    Muerte de un anestesista: qué son las "Propo fest", las fiestas clandestinas con medicamentos robados

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El foco ígneo comenzó cerca de las 16:30 horas y se propagó con rapidez, alimentado además por las condiciones climáticas. Las llamas avanzaron sobre el terreno baldío, según dijeron las fuentes consultadas, y obligaron a los residentes cercanos a mantenerse en alerta ante el riesgo de que el fuego se extendiera hacia áreas más comprometidas.

    image

    Personal de Bomberos acudió al lugar para contener el incendio, trabajando intensamente para evitar su propagación. Según trascendió, no se registraron víctimas, aunque la magnitud del siniestro generó momentos de tensión entre quienes habitan en las cercanías.

    El episodio ocurrió apenas una semana después de otro incendio significativo en una empresa del mismo Parque Industrial, un antecedente que aún permanece fresco en la memoria de los vecinos. Aquel siniestro había provocado importantes daños materiales y también había requerido un amplio despliegue de emergencia que duró dos días hasta extinguir las llamas.

    La queja de los vecinos

    En este contexto, vecinos de los barrios Las Lajas I y II, en contacto con DIARIO DE CUYO, se quejaron por la situación. Es que el nuevo foco ígneo volvió a encender las alarmas en la comunidad.

    Muchos habitantes expresaron su preocupación por la reiteración de este tipo de acontecimientos en la zona y reclamaron mayores controles y medidas de prevención para evitar futuros incidentes, especialmente por la quema intencional de residuos que suelen ser tóxicos como cubiertas de autos y otros elementos.

    Además, de la peligrosidad que representan las llamas cerca de ambos complejos habitacionales donde viven cientos de familias.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La escuela de San Cristobal, provincia de Santa Fe, donde se desató la tragedia.

    Ataque en escuela de Santa Fe: el tirador dijo que no fue contra una persona

    Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, en la oficina de Chiqui Tapia, de la AFA.

    Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, vinculado a Chiqui Tapia, por lavado de dinero y asociación ilícita

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Policía busca a Oscar Alberto Quiroga.

    La Policía busca a un joven que desapareció de su hogar el domingo pasado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La muerte de un joven médico dejó al descubierto un misterio con trama inquietante de consumo de drogas hospitalarias, robos internos y fiestas clandestinas.

    Misterio por la muerte de un anestesista: drogas robadas y fiestas clandestinas en la mira

    Por Redacción Diario de Cuyo