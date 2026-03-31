Otro incendio en el Parque Industrial de Chimbas: el humo se veía a varias cuadras y generó alarma entre los vecinos

Un incendio de grandes dimensiones se desató este martes por la tarde en una zona delParque Industrial de Chimbas, en inmediaciones de Benavídez y Bonduel, generando una rápida alarma entre los vecinos de la zona, quienes observaron densas columnas de humo negro que podían verse desde varias cuadras a la redonda.
El foco ígneo comenzó cerca de las 16:30 horas y se propagó con rapidez, alimentado además por las condiciones climáticas. Las llamas avanzaron sobre el terreno baldío, según dijeron las fuentes consultadas, y obligaron a los residentes cercanos a mantenerse en alerta ante el riesgo de que el fuego se extendiera hacia áreas más comprometidas.
Personal de Bomberos acudió al lugar para contener el incendio, trabajando intensamente para evitar su propagación. Según trascendió, no se registraron víctimas, aunque la magnitud del siniestro generó momentos de tensión entre quienes habitan en las cercanías.
El episodio ocurrió apenas una semana después de otro incendio significativo en una empresa del mismo Parque Industrial, un antecedente que aún permanece fresco en la memoria de los vecinos. Aquel siniestro había provocado importantes daños materiales y también había requerido un amplio despliegue de emergencia que duró dos días hasta extinguir las llamas.
La queja de los vecinos
En este contexto, vecinos de los barrios Las Lajas I y II, en contacto con DIARIO DE CUYO, se quejaron por la situación. Es que el nuevo foco ígneo volvió a encender las alarmas en la comunidad.
Muchos habitantes expresaron su preocupación por la reiteración de este tipo de acontecimientos en la zona y reclamaron mayores controles y medidas de prevención para evitar futuros incidentes, especialmente por la quema intencional de residuos que suelen ser tóxicos como cubiertas de autos y otros elementos.
Además, de la peligrosidad que representan las llamas cerca de ambos complejos habitacionales donde viven cientos de familias.