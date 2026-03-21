Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos y droga incautada

El fenómeno de las picadas ilegales en Caucete y operativos policiales recientes en San Juan volvió a ser noticia tras un amplio despliegue de la Comisaría 37ª que dejó múltiples resultados. El procedimiento incluyó seis allanamientos simultáneos y derivó en secuestros, sanciones y un hallazgo inesperado.

El operativo se realizó en el marco de un expediente contravencional por picadas ilegales , con la presencia de la jueza de Paz Luciana Salva en cada uno de los domicilios.

El primer punto intervenido fue el comedor “El Seler”, ubicado sobre Ruta 141 en la zona de Difunta Correa. Allí, la policía logró el secuestro de una motocicleta Zanella 200 cc azul y un casco Hawk , mientras que un joven de 20 años, identificado como Godoy, quedó detenido y notificado con acta de infracción .

En el Barrio Conjunto 7, los efectivos incautaron una Motomel 110 cc con escape modificado , vinculada a un menor de 17 años, quien fue sancionado por maniobras peligrosas sin documentación . Además, su tío recibió un acta por permitir la conducción del menor , lo que agrava la situación contravencional.

Otro de los allanamientos se realizó en el barrio Jardín Libertad, donde se secuestraron numerosas partes de motocicletas , entre ellas un motor Motomel, orquillón, escapes de competición, tanque, amortiguador y piezas varias. Todo quedó vinculado a un sujeto mayor de edad, identificado como Sandovares.

repuestos moto picadas

Hallazgo de droga durante el operativo

El procedimiento tuvo un giro inesperado en el Barrio Pie de Palo. Aunque en ese domicilio no se detectaron elementos relacionados a las picadas ilegales en Caucete, sí se produjo el hallazgo de estupefacientes, lo que amplió el alcance del operativo.

Personal de Drogas Ilegales confirmó el secuestro de 110 gramos de cocaína, 75 gramos de cogollos de marihuana y 771 gramos de hojas secas, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal. Un hombre de 28 años, identificado como Ángel, fue vinculado por tenencia ilegítima de estupefacientes.

El operativo culminó con dos personas vinculadas a la causa contravencional, tres actas de infracción y un legajo federal paralelo por la droga encontrada.