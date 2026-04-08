Rawson: condenaron a un familiar de Luis Rueda por tenencia ilegítima de arma de fuego

A más de tres años de la denuncia inicial, la Justicia condenó a Cristian Ariel Rueda López , primo hermano de Luis Rueda , por el delito de portación de arma de fuego de uso civil , en un caso que se originó por reiterados disparos al aire que habían alertado a vecinos en el departamento Rawson .

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El hecho se remonta al 22 de abril de 2023 , cuando personal policial llegó a una vivienda ubicada en calle Meglioli, en Rawson , en el marco de un procedimiento de Flagrancia . Allí, tras un allanamiento, se logró la detención de Rueda y el secuestro de una importante cantidad de cartuchos de distintos calibres, vainas servidas y armas de fuego .

La causa de Cristian Rueda por realizar disparos de la nada en Rawson

Fueron tres armas en total: una carabina 22 largo, una escopeta calibre 12 UAB y una escopeta doble caño .

En aquel momento, el accionar del acusado había sido denunciado por vecinos, quienes advirtieron que realizaba disparos al aire, generando temor en la zona. Sin embargo, en una primera instancia, la Justicia le otorgó una suspensión de juicio a prueba (probation), lo que evitó que el caso avanzara a juicio.

No obstante, esa medida fue posteriormente revocada debido al incumplimiento de las condiciones impuestas , lo que reactivó el proceso judicial. A partir de allí, el fiscal del caso, Fernando Bonomo, decidió elevar la causa a juicio .

Durante el proceso, la defensa de Rueda planteó que el imputado presentaba problemas de salud mental, por lo que se solicitó la intervención de una junta médica. Tras la evaluación correspondiente, los especialistas concluyeron que el acusado comprendía la criminalidad de sus actos y estaba en condiciones de afrontar el proceso judicial.

Con ese informe, la defensa, a cargo de la abogada Filomena Noriega, y el fiscal Bonomo acordaron la realización de un juicio abreviado.

Finalmente, resolvieron condenarlo a seis meses de prisión de ejecución condicional, además del pago de una multa de $10.000.

De esta manera, el caso que comenzó con denuncias vecinales por disparos al aire terminó con una condena, luego de un proceso que se extendió durante tres años y atravesó distintas instancias judiciales.