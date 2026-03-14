    • 14 de marzo de 2026 - 08:49

    Recuperaron en Chimbas la moto robada al cantante sanjuanino Jaime Muñoz

    La moto, una KTM Duke 200cc que había sido sustraída al cantante que participó en La Voz Argentina, fue hallada en Chimbas tras una investigación policial.

    La moto robada al cantante sanjuanino fue recuperada en Chimbas

    La moto robada al cantante sanjuanino fue recuperada en Chimbas

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante la jornada del viernes 13 de marzo, personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N°2 del departamento Chimbas, logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída días atrás al cantante sanjuanino Jaime Muñoz. Se trata de una KTM Duke 200cc.

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    Muñoz, había denunciado el robo del rodado desde su domicilio en el barrio Clemente Sarmiento, en Capital. Tras el hecho, el artista había solicitado a través de sus redes sociales la colaboración de la comunidad para obtener información que permitiera dar con el paradero de su motocicleta.

    Luego de varios días de investigación y seguimiento de pistas, los efectivos policiales lograron localizar el vehículo sustraído, dando así un resultado positivo a la pesquisa.

    La motocicleta fue recuperada y puesta a disposición de la justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho y determinar posibles responsables.

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