Rivadavia: robaron más de 15.000 dólares, $7 millones y herramientas de una casa

El hecho ocurrió durante el fin de semana largo. La propietaria no estaba en su casa de Rivadavia y su hijo descubrió el robo.

La damnificada se ausentó de su casa por el fin de semana largo y cuando volvió se encontró con una situación de terror. Imagen creada con IA.

Una vecina de Rivadavia vivió una verdadera pesadilla durante el fin de semana largo, luego de que delincuentes ingresaran a su casa y se llevaran un botín millonario en dinero y herramientas. Según informaron fuentes del caso a DIARIO DE CUYO, la causa se encuentra en plena etapa investigativa y, por el momento, no hay personas individualizadas. Además, el hermetismo en torno al avance de la pesquisa es total.

Robo millonario en Rivadavia El robo ocurrió el sábado 4 de abril por la noche, aprovechando que la propietaria no se encontraba en la vivienda. De acuerdo a los datos aportados por la Policía, los ladrones sustrajeron 15.000 dólares —equivalentes a más de 20 millones de pesos—, otros 7 millones de pesos argentinos y una importante cantidad de herramientas.

Quien descubrió el hecho fue el hijo de la damnificada, que posee un taller en la propiedad. Según relataron los investigadores, el hombre se había retirado cerca de las 13 y, al regresar alrededor de las 21 para encender las luces, se encontró con la escena delictiva.

Los delincuentes habrían ingresado por una ventana trasera que fue violentada, desde donde sustrajeron el dinero. Luego, aparentemente, encontraron las llaves del taller y accedieron sin ejercer fuerza, llevándose distintos elementos de trabajo, entre ellos una caja de tubos, un rotomartillo y una amoladora.