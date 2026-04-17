Rivadavia: un allanamiento destapó un posible "aguantadero" lleno de elementos robados

La Policía realizó un operativo en una vivienda de calle Enrique Godoy, en Rivadavia, y secuestró numerosos elementos de dudosa procedencia.

Desde una cuna, estéreos hasta dos bicicletas, lo encontraron en una casa en Marquesado, Rivadavia.

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Un importante procedimiento policial se llevó a cabo en el departamento Rivadavia, donde efectivos de la Comisaría 30° realizaron un allanamiento que derivó en el secuestro de una gran cantidad de objetos presuntamente robados.

Según fuentes policiales, el operativo se desarrolló el este jueves 16 de abril de 2026 en una casa ubicada en calle Enrique Godoy, en la zona oeste de Marquesado.

Allanamiento en Rivadavia destapa posible aguantadero Durante el procedimiento, en el que intervino el ayudante fiscal Manuel García Castrillón, los uniformados oficial principal Franco Núñez, oficial subinspector Federico Illanes y el oficial ayudante Ricardo Julio secuestraron diversos elementos, entre ellos tarjetas de crédito y débito pertenecientes a G.A. Segura y D. Velásquez, además de dos estéreos (uno marca Pioneer), un reloj de mujer, un reflector halógeno, un tarjetero, estuches de lentes, un pendrive con llaves de motos y herramientas.

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También se incautaron dos bicicletas: una marca Firebird rodado 29, de color rojo con detalles negros, y otra marca Halcón modelo Extreme rodado 26, que presentaba faltantes en su estructura. A esto se suma una silla mecedora de bebé y otros objetos de valor cuya procedencia se busca establecer.