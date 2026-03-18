    • 18 de marzo de 2026 - 18:16

    Robo en Sarmiento: cayó por esconder lo robado luego de cometer tres delitos

    Un joven fue condenado por robo en Sarmiento tras ser hallado culpable de tres hechos. Recibió prisión condicional y reglas de conducta.

    Condenaron a un joven en Sarmiento: robó varias veces y lo atraparon por un descuido.

    Condenaron a un joven en Sarmiento: robó varias veces y lo atraparon por un descuido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un caso de robo en Sarmiento tuvo resolución judicial este 18 de marzo, cuando la Justicia condenó a un joven acusado de cometer tres hechos delictivos en la localidad de Los Berros. La sentencia determinó una pena de cuatro meses de prisión condicional y la imposición de reglas de conducta por el término de dos años.

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    Robo en Sarmiento: los detalles de la causa

    El condenado fue identificado como Brian Mariano Manrique, de 23 años, quien fue hallado culpable de tres hechos de robo simple en concurso real, en perjuicio de Vicente Enrique Díaz, Gerardo Octavio Castro Flores y Mario Prácedes Araya Trigo.

    El fallo fue dictado por la jueza de Garantías Mabel Moya, quien además de la pena dispuso que el acusado cumpla con reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, someterse a control del patronato y abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes en exceso.

    El hecho que permitió avanzar en la investigación ocurrió el pasado domingo, 15 de marzo, cerca de las 20:45, cuando personal policial intervino en un domicilio ubicado en callejón Jeachino y Ruta 153. Allí, uno de los damnificados indicó que sabía dónde estaban sus pertenencias robadas.

    Tras una inspección en la vivienda, donde el acusado se alojaba, se recuperaron diversos elementos como herramientas, un mini torno, una clavadora neumática, una termofusora, un taladro percutor y otros objetos, además de materiales denunciados en otros hechos.

    El propietario del inmueble permitió el ingreso de la Policía y aseguró que los objetos habían sido llevados por el acusado, quien luego se dio a la fuga. Los efectos fueron secuestrados y restituidos a sus dueños, lo que resultó clave para la causa.

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