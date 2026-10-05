Robó una bicicleta, huyó y lo detuvieron a los pocos metros en Rawson

El ilícito ocurrió en una vivienda de calle 9 de Julio, donde el propietario escuchó ruidos y sorprendió al delincuente. Gracias a un alerta al 911 y un rápido operativo cerrojo, la policía interceptó al sospechoso cuando intentaba escapar a pie.

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el departamento Rawson, culminando con la aprehensión de un delincuente de 35 años y la recuperación de una bicicleta de alta gama que había sido sustraída del interior de un domicilio particular.

El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle 9 de Julio, en Villa Congreso, bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Villa Hipódromo. De acuerdo con el relato del propietario damnificado, un hombre de 62 años, se encontraba descansando dentro de su hogar cuando escuchó ruidos extraños provenientes del pasador de la reja de ingreso. Al salir a verificar qué ocurría, se dio cuenta de que un desconocido estaba saliendo del inmueble llevándose su bicicleta.

Alerta al 911 y persecución Tras el llamado de urgencia al sistema de emergencias 911, el operador policial irradió un alerta detallando que el autor del robo vestía indumentaria de color negro y gorra, y que se había fugado a bordo de una bicicleta marca Venzo, rodado 29, de color rojo con detalles amarillos, tomando la dirección hacia la zona del Conector Sur.

Con las características físicas y la descripción del rodado, personal policial desplegó un operativo de patrullaje por las inmediaciones. Minutos después, los efectivos divisaron en el interior del Lote Hogar 5, sobre calle Virgen de Itatí entre Lima y Beruti, a un individuo que circulaba a gran velocidad a bordo del rodado sustraído.

Intento de fuga y detención Al darle la voz de alto y solicitarle que detuviera la marcha, el sospechoso optó por arrojar la bicicleta al suelo e intentó continuar su huida corriendo a pie. Sin embargo, el rápido accionar de los uniformados permitió cercarlo y reducirlo a pocos metros del lugar.