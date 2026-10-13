Rosario: la autopsia reveló signos de asfixia y golpes en el cuerpo de Bárbara Aragón

El informe preliminar de la autopsia de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años encontrada sin vida en una pensión de Rosario , reveló signos de asfixia y traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Rosario: hallaron el cuerpo de una joven de 26 años dentro de una valija y detuvieron a un expolicía

Por el hecho permanece detenido el ex policía Eliel Gerónimo Noel Schiffo, de 37 años, quien habría permanecido junto al cadáver durante aproximadamente 24 horas. La fiscalía aguarda resultados de estudios complementarios antes de la audiencia de imputación.

Los primeros exámenes forenses detectaron lesiones compatibles con una muerte violenta. La fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, solicitó nuevas pericias para avanzar con la investigación y presentar los resultados ante la Justicia. La audiencia imputativa está prevista para el jueves por la tarde y, si se confirman las sospechas, el acusado podría ser imputado por femicidio.

El caso salió a la luz a partir de la denuncia de la familia de la joven y de la información que aportó el entorno del detenido. Según los primeros datos de la investigación, Schiffo habría dicho que llevó a Bárbara al inmueble el sábado cerca de las 11.45 y que, minutos después, ella le escribió para pedirle que la buscara . Sin embargo, aseguró que no salió del lugar pese a los bocinazos que hizo desde la puerta.

Cuando efectivos del Comando Radioeléctrico ingresaron a la pensión, encontraron el cuerpo de la joven envuelto en una frazada, en un rincón de la cocina. En el lugar también había una valija y una caja de reparto. A diferencia de las primeras versiones que circularon, los investigadores aclararon que los restos no estaban dentro de una valija.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de Aragón y establecer cómo se produjo su muerte. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la joven se dedicaba al trabajo sexual y habría acudido a la pensión para prestar un servicio. Los primeros indicios apuntan a que el hombre se habría negado a pagarle y la habría atacado sujetándola del cuello con ambas manos, una hipótesis que deberá ser corroborada en el expediente.

Las primeras observaciones también detectaron lesiones en el rostro, el cuello, las piernas y la espalda. Schiffo fue detenido y trasladado a la División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario. Además, los investigadores secuestraron su teléfono celular para someterlo a peritajes que permitan reconstruir las comunicaciones previas y posteriores al crimen.

Uno de los elementos que permitió orientar la investigación fue una transferencia de 14.000 pesos que el detenido habría realizado para pagar el traslado de la joven desde su domicilio en Villa Gobernador Gálvez hasta el inmueble ubicado en la zona noroeste de Rosario.

Quién es el ex policía detenido por el crimen

Schiffo tiene antecedentes penales por narcotráfico. En marzo de 2019 fue detenido cuando viajaba con un kilo de cocaína en el baúl de un vehículo y, en 2021, recibió una condena de seis años de prisión por su participación en una organización narco. La sentencia fue dictada en un juicio abreviado homologado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. En la misma causa también fueron condenados otros dos policías y siete personas más.

Tras ser exonerado de la Policía de Santa Fe, volvió a quedar bajo investigación en julio de 2024, cuando fue detenido en el sector de Vía Honda, en el suroeste de Rosario, por usurpación de títulos y honores. Durante ese procedimiento, los efectivos secuestraron una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales.

Ahora, la Justicia deberá determinar su responsabilidad en la muerte de Bárbara Aragón. La audiencia imputativa del jueves será un paso clave para conocer la calificación penal que enfrentará el acusado y los elementos que la fiscalía presentará para sostener la acusación. Hasta entonces, las circunstancias exactas del hecho continúan bajo investigación.