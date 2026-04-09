San Juan: pidieron revocar la absolución del estilista acusado de abusar de un niño que iba a adoptar

La causa por el presunto abuso sexual de un niño en contexto de adopción arribó a una etapa clave: la fiscalía pidió revocar la absolución del estilista sanjuanino David Arturo Mariño , quien había sido beneficiado por el principio de la duda en diciembre de 2025 .

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Durante una audiencia realizada este jueves, la fiscal de impugnación, Marcela Torres, sostuvo los argumentos previamente expuestos por la fiscal Andrea Insegna ante el tribunal que ahora deberá revisar el fallo absolutorio .

El tribunal revisor está integrado por los jueces Benedicto Correa, Martín Heredia Zaldo y Silvina Rosso , quienes tendrán la tarea de analizar si corresponde revocar o confirmar la sentencia . Según se informó, la resolución se conocerá en aproximadamente 30 días. La defensa del acusado estuvo representada por el mismo abogado que participó del juicio original.

El 18 de diciembre de 2025, Mariño, de 73 años, fue absuelto por un tribunal colegiado tras ser juzgado por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravados por la guarda . El caso generó un fuerte impacto social en San Juan .

El estilista estaba acusado de haber abusado en al menos siete ocasiones de un niño de 12 años que residía en un hogar estatal y con quien había iniciado un proceso de vinculación con fines de adopción.

De acuerdo con la investigación, el imputado retiraba al menor los fines de semana con autorización judicial para fortalecer el vínculo. Sin embargo, en abril de 2024, el niño denunció ante las autoridades del hogar que había sido víctima de abusos sexuales en la vivienda del acusado.

La acusación se sostuvo principalmente en el testimonio del menor brindado en Cámara Gesell, considerado una prueba clave por el Ministerio Público Fiscal. En ese marco, la fiscal Insegna había solicitado una condena de 15 años de prisión.

Las claves de la absolución

Uno de los puntos determinantes en el juicio fue el resultado del examen médico forense, que indicó la ausencia de lesiones compatibles con abuso sexual, lo que generó dudas en el tribunal al momento de valorar la prueba.

Durante el debate, Mariño negó de manera categórica los hechos y sostuvo que era víctima de una acusación motivada por prejuicios. Además, deslizó que la denuncia podría estar vinculada a conflictos internos del hogar y a presiones relacionadas con el proceso de adopción.

Finalmente, el tribunal, integrado por los jueces Guillermo Adárvez, Eugenio Barbera y Diego Manuel Sanz resolvió absolverlo bajo el beneficio de la duda, lo que implicó su liberación, aunque el fallo no quedó firme.