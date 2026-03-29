Siguen los intensos rastrillajes para dar con un hombre desaparecido desde hace una semana en San Juan

El hombre de 64 años que está desaparecido es buscado en descampados de Chimbas tras la activación del programa provincial “San Juan te Busca”.

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Desde el lunes pasado, familiares y allegados de Adolfo Aníbal Rivero, de 64 años, no tienen noticias sobre su paradero. Ante la falta de información, el miércoles realizaron la denuncia en la Policía de San Juan, lo que derivó en la activación del protocolo del programa San Juan te Busca.

Hasta el momento, no existen datos certeros que permitan determinar dónde podría encontrarse ni las circunstancias de su desaparición, lo que incrementa la preocupación de su entorno.

Las tareas de búsqueda se concentran actualmente en distintos descampados del departamento de Chimbas, especialmente en zonas cercanas al Predio Ferial Costanera. Según informaron fuentes del caso, los operativos incluyen amplios rastrillajes en sectores de difícil acceso.

Rivero padece esquizofrenia, lo que agrava la preocupación de familiares y amigos. En cuanto a sus características físicas, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura delgada, ojos marrones, cabello lacio canoso, y barba y bigote. Al momento de su desaparición vestía una campera de polar verde, pantalón color mostaza y zapatillas blancas marca Puma. Además, llevaba una mochila negra y un gorro rojo.

De acuerdo a lo detallado por el fiscal José Plaza, los rastrillajes abarcaron un extenso recorrido desde la zona de Salta y Costanera hacia el este, incluyendo el sector de la ripiera —unos dos kilómetros— y luego hasta calle Mendoza, sumando otros cinco kilómetros.