    • 29 de marzo de 2026 - 12:15

    Siguen los intensos rastrillajes para dar con un hombre desaparecido desde hace una semana en San Juan

    El hombre de 64 años que está desaparecido es buscado en descampados de Chimbas tras la activación del programa provincial “San Juan te Busca”.

    La Policía realiza rastrillajes para encontrar al hombre.

    La Policía realiza rastrillajes para encontrar al hombre.

    Foto:

    Leé además

    Hallaron al cosechador mendocino que había desaparecido cuando llegó a San Juan para trabajar en el ajo

    Hallaron al cosechador mendocino que había desaparecido cuando llegó a San Juan para trabajar en el ajo
    El hombre cayó de su caballo y quedó con serias heridas.

    Grave caída de un caballo en Valle Fértil: un hombre permanece internado con múltiples lesiones

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hasta el momento, no existen datos certeros que permitan determinar dónde podría encontrarse ni las circunstancias de su desaparición, lo que incrementa la preocupación de su entorno.

    Las tareas de búsqueda se concentran actualmente en distintos descampados del departamento de Chimbas, especialmente en zonas cercanas al Predio Ferial Costanera. Según informaron fuentes del caso, los operativos incluyen amplios rastrillajes en sectores de difícil acceso.

    Rivero padece esquizofrenia, lo que agrava la preocupación de familiares y amigos. En cuanto a sus características físicas, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura delgada, ojos marrones, cabello lacio canoso, y barba y bigote. Al momento de su desaparición vestía una campera de polar verde, pantalón color mostaza y zapatillas blancas marca Puma. Además, llevaba una mochila negra y un gorro rojo.

    De acuerdo a lo detallado por el fiscal José Plaza, los rastrillajes abarcaron un extenso recorrido desde la zona de Salta y Costanera hacia el este, incluyendo el sector de la ripiera —unos dos kilómetros— y luego hasta calle Mendoza, sumando otros cinco kilómetros.

    En los operativos participaron efectivos policiales de distintas dependencias y personal de las UFI, aunque hasta el momento los resultados han sido negativos. Las tareas continuarán en las próximas horas, especialmente en el área posterior del Predio Ferial Costanera, en un intento por obtener algún indicio que permita dar con el paradero del hombre.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El siniestro ocurrió este domingo por la mañana durante una presunta persecución. 

    Un patrullero se incrustó en una pizzería tras un violento choque con un colectivo

    Por Agencia Noticias Argentinas
    El bebé fue abandonado en el Hospital de Tartagal, en Salta. (Foto: gentileza Salta Comparativa).

    Buscan a una mujer que abandonó a su bebé y se escapó del hospital con una identidad falsa

    Operativo policial por intento de robo en Pocito.-

    Cayó el principal sospechoso por la brutal golpiza a un prestamista en Chimbas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Crimen. Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de asesinar de un balazo a su marido cuando llegó borracho a su casa.

    Crimen atroz: detuvieron a la mujer que mató a su pareja de un tiro por llegar borracho

    Por Redacción Diario de Cuyo