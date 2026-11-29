El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre calle Pellegrini. Investigan las circunstancias del hecho.

El siniestro se produjo en el tramo comprendido entre calle Clemente Sarmiento y el camping de UDAP. Foto: gentileza La diecinueve Rivadavia.

Un siniestro vial fatal se registró durante las primeras horas de este domingo 29 de noviembre en La Bebida, departamento Rivadavia, donde un hombre perdió la vida luego de que la camioneta que conducía impactara aparentemente contra un árbol.

El hecho ocurrió sobre calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre Clemente Sarmiento y el camping de UDAP. Según las primeras informaciones, el conductor falleció en el lugar como consecuencia del siniestro, aunque todavía no se dieron a conocer precisiones sobre las circunstancias que desencadenaron el impacto ni la identidad de la víctima.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría 38ª, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del choque. Hasta el momento, no se informó oficialmente qué provocó que la camioneta terminara contra el árbol.

Preocupación entre los vecinos por la seguridad vial Tras conocerse la noticia, vecinos del sector manifestaron su preocupación por las condiciones de circulación sobre calle Pellegrini, una arteria que registra un importante movimiento vehicular. Según señalaron, es habitual observar vehículos que transitan a gran velocidad, una situación que representa un riesgo tanto para los conductores como para las familias que residen en las inmediaciones.