    • 4 de mayo de 2026 - 21:52

    Triple crimen narco: "Pequeño J" ya está en la Argentina y quedó alojado en el penal de Marcos Paz

    Este martes será indagado por videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n.º 2 de Morón.

    Pequeño J durante su extradición.

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    Por Agencia Noticias Argentinas

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    De esta forma quedó a disposición de la Justicia argentina para que continúe la investigación por los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi el 19 de septiembre de 2025. Las autopsias confirmaron que las tres fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y enterradas.

    Después de meses de espera, papeleo y cambio de planes, fuentes del caso confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que Pequeño J pisó suelo argentino y tras su arribo al aeropuerto fue entregado al personal del Servicio Penitenciario Federal, que serán los encargados de trasladarlo a la cárcel de Marcos Paz.

    Debido al amplio operativo que debería llevarse a cabo, se decidió que dicho penal sea el lugar donde este martes sea indagado por videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

    Una de las imágenes que más sorprendió fue el rotundo cambio que realizó respecto a su estética. Pese a que se lo conoció con pelo largo, en las fotografías difundidas se pudo saber que se rapó.

    El Ministerio Público Fiscal de Perú dio a conocer en las últimas horas la línea de tiempo de la extradición de Tony Valverde, el cual constó de ocho pasos: la detención, activación del mecanismo de cooperación, se remitió el pedido de extradición, se admitió la solicitud, se declaró procedente el traslado, se autorizó, se evaluaron los últimos requisitos y este lunes llegó a la Argentina.

    Su arribo se esperaba para las 19 horas, pero hubo un atraso en Paraguay, país en el que los efectivos buscaron a otros dos detenidos que debían ser extraditados a la Argentina, afirmaron a este medio.

    Como era de esperarse, se bajó del avión y fue subido a una camioneta blindada, escoltada por motos y autos, directo al complejo penitenciario.

    Actualmente Pequeño J se encuentra acusado de los delitos de "homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género".

    En la causa hay otras 11 personas imputadas. Se tratan de: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", beneficiado con la falta de mérito.

    En las últimas horas se confirmó además que habría otros tres sospechosos bajo la mira de la Justicia por su participación en uno de los casos más aberrantes y crueles del país.

    Horas antes de la extradición de Valverde, familiares de las víctimas realizaron una concentración.

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