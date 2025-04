Un adolescente está internado luego ser atacado por una patota a la salida de un boliche El chico de 17 años esperaba a su papá cuando fue agredido por el grupo. También le robaron su celular.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un adolescente de 17 años está en internado tras ser atacado por una patota a la salida de un boliche en la provincia de Córdoba. El grupo de agresores también le robó a la víctima su celular.

El caso sucedió en la madrugada del sábado cuando el joven salió del boliche Guemes, en la ciudad de Alta Gracia, y esperó en la vía pública a que su papá lo pase a buscar.

Sin embargo, en medio de la espera, una patota los sorprendió y lo atacó de manera feroz, provocándole lesiones de gran magnitud.

Los familiares del adolescente denunciaron que en un comienzo se acercó un joven y le quiso robar su celular. Aunque la víctima no se resistió, otras dos personas más se unieron a la agresión y allí lo atacaron.

El medio Mi Valle informó que el joven fue auxiliado por otra persona que justo pasó por el lugar y observó la secuencia.

Cuando el padre llegó trasladó a su hijo hasta un hospital local, donde los médicos confirmaron que recibió golpes en el rostro y otras partes del cuerpo.

“No fue ni en la ruta ni afuera, fue adentro. No había seguridad privada, ni policía, ni nadie que pudiera intervenir. Una vergüenza”, expresó un familiar.

Asimismo, hizo hincapié en el temor que existe cada vez que los jóvenes salen: “Esto no puede pasar más. Los chicos van a bailar y no sabes en qué condiciones vuelven. No hay seguridad, y nadie se hace cargo. Esto tiene que conocerse para que se tomen medidas reales”.

MIRA TAMBIÉN El robo de fentanilo en hospitales de la Argentina: quién lo vende y cómo se accede

Un caso similar sucedió a mediados de marzo cuando Martín González Cáceres, de 24 años, fue atacado también a la salida de un boliche.

Desde el 16 de marzo el joven se encuentra internado en estado de coma y por el hecho hay dos imputados, acusados de los delitos de lesiones graves y lesiones leves.