Una familia sufrió tres robos en una semana: le llevaron $5 millones en herramientas y ya no sabe cómo proteger su casa

José Álvarez sufrió tres robos en apenas una semana en su vivienda de Santa Lucía y calcula que solo en el primer ataque le sustrajeron herramientas por unos $5 millones. Después de ese episodio reforzó la seguridad de la propiedad, pero los delincuentes volvieron a ingresar y en el último hecho se llevaron lo que había logrado conservar.

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Los robos ocurrieron durante la madrugada, alrededor de las 3 , en una vivienda ubicada sobre calle Aconcagua, entre 12 de Octubre y Balcarce . Según relató el damnificado, los delincuentes cortaron el alambrado y también el cerco que rodea el domicilio.

En el primer ataque, los ladrones se llevaron herramientas y tras ese episodio, Álvarez decidió reforzar las medidas de seguridad y colocó rejas para evitar nuevos ingresos.

Pero las medidas no fueron suficientes. En el segundo robo, los delincuentes rompieron las rejas y se llevaron las herramientas de mano que habían quedado . En el tercero, ocurrido durante la madrugada del domingo, sustrajeron una carretilla, una hormigonera y una heladera , además de otros elementos. El total de lo que le robaron asciende a un monto de 5 millones de pesos.

“ Ponés rejas, te rompen las rejas. Tengo cerco perimetral electrificado, lo rompen igual. Las cámaras se las roban, entonces no te queda registro ”, relató Álvarez, quien describió la situación como una “impotencia”.

El vecino contó además que dos cámaras de seguridad fueron robadas durante los ataques. Sin embargo, una cámara de un barrio privado cercano habría registrado a parte de los sospechosos. Según explicó, se trataría de jóvenes que ingresaron con gorras y se cubrieron el rostro, por lo que hasta el momento no pudieron ser identificados.

Álvarez aseguró que realizó las denuncias después de cada robo, aunque cuestionó que durante los primeros episodios no se hayan realizado pericias en el lugar. Incluso recordó que en una oportunidad quedaron posibles huellas en un espejo del baño, pero no se concretó una intervención de Criminalística.

Tras el último robo, ocurrido el domingo, por primera vez se presentó personal de Criminalística en la vivienda y, según contó el damnificado, un agente se comunicó con el fiscal para avanzar con las actuaciones.

Mientras tanto, el hombre intenta recuperar parte de lo perdido y busca sus herramientas en publicaciones de compraventa, ante el temor de que los objetos hayan sido revendidos pocas horas después de los robos.