    • 17 de abril de 2026 - 10:40

    Una nena de 4 años murió por asfixia en un hospital y su padre se mató frente a los médicos

    El caso ocurrió en Yacuiba, en la frontera entre Argentina y Bolivia. La autopsia confirmó que la menor fue víctima de violencia prolongada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una escena impactante y dramática tuvo lugar en las últimas horas en Yacuiba, sobre la frontera entre Argentina y Bolivia. Allí, una nena de cuatro años llegó muerta a un centro de salud en San José de Pocitos y, minutos después, su papá se mató en el mismo hospital.

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    Según reconstruyó El Tribuno, el hombre había sido quien llevó a la criatura hasta la guardia, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarla.

    Entonces, en medio del shock y la desesperación de ese momento, todo empeoró: el padre tomó un arma de fuego y se disparó en la cabeza delante de los médicos y pacientes que estaban en el lugar.

    La autopsia reveló signos de violencia y asfixia

    El informe forense reveló que la nena murió por una anoxia encefálica causada por asfixia mecánica, producto de una compresión torácica y abdominal.

    Los especialistas confirmaron que se trató de una muerte homicida y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones previas, compatibles con episodios de violencia ocurridos semanas o incluso meses antes.

    Estos datos refuerzan la principal hipótesis de los investigadores, que buscan determinar si la menor fue víctima de violencia sostenida en el tiempo.

    El suicidio del padre y la investigación

    Respecto al hombre, la autopsia indicó que murió por un traumatismo encéfalo craneano grave provocado por un disparo de arma de fuego, y calificó el hecho como suicidio.

    La causa quedó en manos del Ministerio Público de Bolivia, que intenta reconstruir cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades. También se investiga el entorno familiar de la nena y las condiciones en las que vivía.

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