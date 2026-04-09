[VIDEO] Golpe relámpago en Capital: entraron a un consorcio y robaron una bicicleta en solo cinco minutos

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Dos hombres en moto ingresaron al complejo tras encontrar el portón abierto y escaparon con una mountain bike.

El ladrón salió con la bicicleta a su lado, según muestran los videos.

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por cámaras de seguridad en un consorcio de Capital. Según los videos que llegaron a la redacción de DIARIO DE CUYO, dos delincuentes robaron una bicicleta mountain bike del Consorcio Paseo Urquiza, ubicado sobre calle Urquiza, entre Córdoba e Ignacio de la Roza.

Embed pic.twitter.com/WpTphwp92X — DIARIO DE CUYO (@CuyoDiario) April 9, 2026 De acuerdo a las imágenes, el episodio ocurrió en un lapso de apenas cinco minutos. A las 9:58 horas, los sospechosos ingresaron al complejo a bordo de una moto 110 cc de color azul, ambos con cascos colocados para evitar ser identificados.

Una vecina, en diálogo con este medio, explicó que el portón de acceso —que funciona con control remoto para mayor seguridad— había quedado abierto por un descuido de uno de los residentes, situación que fue aprovechada por los ladrones para ingresar sin dificultad.

Embed pic.twitter.com/VHRt4EdKd8 — DIARIO DE CUYO (@CuyoDiario) April 9, 2026 Ya dentro del consorcio, los delincuentes localizaron una bicicleta que se encontraba asegurada. Tras cortar el candado, uno de ellos salió caminando junto al rodado a las 10:03 horas, dirigiéndose hacia el sur por calle Urquiza. Segundos después, su cómplice lo siguió a bordo de la moto en la que habían llegado, escapando ambos en la misma dirección.