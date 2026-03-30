Violento asalto: sorprendieron a un jubilado y le robaron $4 millones de la venta de un lote

Un jubilado de 81 años fue golpeado por tres delincuentes que le arrebataron un bolso con el dinero en Caucete. El hecho ocurrió el domingo por la mañana.

La víctima es un jubilado de Caucete. Llevaba dinero en efectivo, que había obtenido de la venta de un lote. Imagen ilustrativa.

Un hecho de inseguridad sacudió a Caucete este domingo 29 de marzo. En la mañana, un jubilado de 81 años fue abordado por tres hombres en el barrio Área 2. Los delincuentes actuaron con crueldad, golpeando al anciano en la cabeza para sustraerle un bolso con cuatro millones de pesos, producto de la venta de un lote.

Asalto a un jubilado en Caucete Según se desprendió de la investigación inicial, la víctima fue asaltada cuando se trasladaba hacia la casa de su hija con el objetivo de entregarle el dinero.

Tras el asalto, personas que se encontraban en las cercanías auxiliaron al hombre y dieron aviso inmediato a las autoridades y al servicio de emergencias. El jubilado fue trasladado al hospital de Caucete, donde los médicos le realizaron los estudios de rigor debido a las contusiones y golpes recibidos en el cráneo. Afortunadamente, a pesar del trauma vivido, se informó que se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta.

En cuanto a la causa judicial, personal de la Brigada de Investigaciones Este, bajo las directivas del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y con la supersivión del fiscal de la UFI Delitos Contra La Propiedad, Juan Manuel Gálvez, se hizo presente en el lugar para recolectar las primeras directivas y testimonios.