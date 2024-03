La Justicia de San Juan, junto a la Policía y el Ministerio Público Fiscal, mostraron las estadísticas de delitos denunciados durante el último mes, desde que implementaron por completo el Sistema Acusatorio. Los datos revelaron que el 62,8% de los delitos que denunciaron los sanjuaninos fueron contra la propiedad, esto quiere decir robos o hurtos de distinto tipo. Esto si no se tiene en cuenta los que ingresaron por Flagrancia, que computa aquellos en los que los culpables fueron descubiertos en acción. Los órganos también detallaron que la mayor parte de los hechos sucedieron en Rawson, Capital y Chimbas.

El informe corresponde al primer mes de que se implementó por completo el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, que es lo que llevó a que todos los delitos empiecen a investigarse y juzgarse de la misma manera que Flagrancia ya lo hacía. El hecho de que se utilice la misma metodología, donde fiscales están a cargo de la investigación en lugar de los jueces, permitió hacer una estadística completa del mapa de los delitos más denunciados. Esto arrojó que los robos y hurtos son los más comunes, con el 62,8% de prevalencia en la fiscalía especializada en el rubro durante el primer mes.

Es justamente la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad Privada una de las tres que empezaron a funcionar el pasado 26 de febrero. Hasta ese momento sólo llegaban al sistema acusatorio los casos de flagrancia, de violencia de género, abuso contra niños y personas con discapacidad y delitos especiales, que se ocupa en su mayoría de casos en los que hubo una víctima fatal. Con la implementación de la UFI que se especializa en robos y hurtos, la Justicia pudo determinar la mayor prevalencia de este tipo de denuncias, ya que registraron 1.448 en el primer mes (el total asciende a 1.766 si se cuenta las 278 de Flagrancia).

En este periodo también pudieron diferenciar cuántos hechos ocurrieron en cada departamento. Los cinco del Gran San Juan fueron donde más delitos contra la propiedad se registraron, siendo Rawson de donde llegaron más denuncias, con el 29% de las mismas. En segundo lugar se ubicó Capital, donde se registraron el 15%, luego Chimbas con el 13%, Rivadavia con el 12% y Santa Lucía el 8%. Todos estos datos corresponden a delitos contra la propiedad donde las víctimas no pudieron identificar o detener al ladrón, ya sea porque no se encontraba en el lugar de los hechos o porque no tuvo oportunidad. Entran por ejemplo escruches a viviendas vacías, robos de objetos en la calle o vehículos, entre otros.

A estos se suman los hechos registrados en Flagrancia, ya que este sistema, el primero en funcionar con la modalidad acusatoria, también tiene entre sus estadísticas delitos contra la propiedad, pero no son todos. Desde el 26 de febrero, hubo 106 intervenciones de esta unidad fiscal. Si bien no detallaron cuántas de estas fueron robos, en sus estadísticas trimestrales mostraron una proporción similar, del 69%. De enero a marzo hubo 404 hechos totales, de esos 151 fueron robos y 127 hurtos. La titular de esta fiscalía, Virginia Branca, aseguró que si bien ahora que se sumó Delitos contra la Propiedad parte del trabajo se deriva, notan que no baja la cantidad de denuncias.

Según explicó la fiscal coordinadora de unidad fiscal, Claudia Salica, de las 1.488 denuncias que ingresaron a la UFI Delitos contra la Propiedad, avanzaron en 800 en el primer mes. Hicieron 93 allanamientos, recuperaron los bienes de 70 familias, detuvieron a 66 personas y hay 29 sentenciados, 18 con condena efectiva. La letrada aseguró que el promedio de tiempo de resolución es de 8 días, cuando antes era de dos años.

NUEVAS FISCALÍAS

3 son las unidades fi scales que se incorporaron. Delitos Contra la propiedad, Delitos Genéricos y Delitos Informáticos y estafas. Además, sumaron la Unidad de Abordaje Territorial.

LA QUE MÁS ASISTE

4.634 personas asistieron a Cavig durante los primeros 3 meses, pero sólo 814 realizaron una denuncia; otros pidieron asesoramiento o medidas de protección.

CASOS DELICADOS

100 por ciento de los casos que ingresan a Anivi se resuelven de una forma u otra. Esta fi scalía atiende delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

MÁS DENUNCIAS

12 millones de pesos recuperó la UFI Delitos Informáticos de estafas online. Desde que existe esta fi scalía recibieron 258 denuncias, mientras que en la Policía había 100 mensuales.