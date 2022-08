Luego de que la Sala IV de la Cámara Civil revocara otra sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que desde Juntos por el Cambio (JxC) y el giojismo adelantaran que acudirán a la Corte de Justicia, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, opinó que "no creo que puedan sortear la cuestión formal", de acuerdo a los fundamentos de las camaristas. Es decir, que el máximo tribunal rechazará los planteos sin entrar siquiera a analizar la cuestión de fondo: la constitucionalidad o no de la sanción de la ley que aprobó un nuevo Código Electoral, el cual borró las PASO. No fue lo único, ya que sostuvo que les será denegado un recurso de casación porque "deben demostrar que se ha aplicado erróneamente una norma legal o se ha omitido aplicar una ley que consideren que es la que se ajusta a derecho", algo que, según Alvo, no ha ocurrido. Por otro lado, también argumentó que no podría ser analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que, en distintos fallos, "ha dicho que no es competente para analizar temas locales". Así, con todos los pasos cerrados, opinó que las primarias quedarán efectivamente eliminadas.

La postura de Alvo coincide con la mirada de fuentes judiciales, las que afirman que la Corte local ya ha manifestado que no puede analizar la causa giojista, porque la judicialización que llevaron adelante, al igual que la de JxC, fue un pedido de inconstitucionalidad sobre una ley que tendrá incidencia en todos los sanjuaninos, el que sólo puede ser iniciada por el fiscal de Estado y por el Fiscal General de la Corte, según establece la propia Constitución. De hecho, recuerdan que esa postura quedó plasmada en la resolución que el máximo tribunal emitió al rechazar "in limine", por falta de legitimación, el pedido de acción declarativa de inconstitucionalidad que los giojistas encararon a fines de diciembre. Tras esa negativa, comenzaron el camino por las instancias inferiores, al igual que los referentes de JxC.