El Ministerio Público frenó la embestida que el intendente de Angaco, Carlos Maza, lanzó contra el Concejo Deliberante y, principalmente, hacia el presidente Claudio Palacio por no haber tratado el presupuesto 2023. La UFI Delitos Especiales, bajo la coordinación del fiscal Adrián Riveros, desestimó la denuncia que presentó el jefe comunal contra el edil por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que entendió que la falta de tratamiento de la norma "constituye un conflicto político y no penal". La decisión de Fiscalía no fue lo único, ya que aprovechó el tema para enviar un mensaje: "La Justicia debe cuidar de cometer excesos en el tratamiento de las cuestiones que son propias de otro poder del Estado". ¿La destinataria de la frase es la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, quien, a través de una medida cautelar, habilitó a Maza a utilizar el presupuesto 2023 a pesar de que no está aprobado por el Concejo? En la resolución no hay ninguna mención, pero sí se explica, en una llamativa señal, que la ley que rige a Angaco, como municipio de tercera categoría, "ha regulado expresamente la solución aplicable a la falta de tratamiento de la ordenanza del presupuesto anual, estableciendo la prórroga de la ordenanza correspondiente al ejercicio anual anterior".

Para intentar revertir la crisis institucional que atraviesa Angaco, por el conflicto entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, Maza hizo una doble movida en la Justicia. En los primeros días del mes, el viernes 4, presentó en la UFI Delitos Especiales una denuncia contra Palacio con el objetivo que reciba un castigo por no haber promovido sesiones para tratar el presupuesto 2023. El lunes siguiente concurrió a la Justicia Civil con un amparo y una medida cautelar, reclamando que, por el avance de la inflación y por no tener un presupuesto, no contaba con instrumentos administrativos para realizar desembolsos, incluido, el sueldo de los empleados municipales. Al punto que, según la presentación que realizó, en julio reunió a los trabajadores, a los que les explicó "la delicada situación" que atraviesa la comuna, ya que "las partidas más importantes, que se encuentran agotadas, son las de sueldos de todo el personal". Ante esa situación, Tettamanti le dio curso a la medida cautelar y habilitó a aplicar el presupuesto 2023 en una resolución inédita para la Justicia, habían indicado en Tribunales.

Ahora, Fiscalía le puso un freno a Maza al resolver el archivo de la denuncia y entender que "lo traído a estudio por el denunciante se inscribe, a criterio de esta Fiscalía, en el delicado equilibrio entre las cuestiones de naturaleza eminentemente políticas y de aquellas que son propias de la atención de la Justicia, en este caso, del fuero penal". En esa línea, señaló como mensaje que "la Justicia debe cuidar de cometer excesos en el tratamiento de las cuestiones que son propias de otro poder del Estado, bajo el riesgo de postular (...) el gobierno de los jueces o la intromisión de la Justicia en cuestiones ajenas a su función".

Fiscalía también recordó que, según lo que indica la Constitución Provincial, "el Concejo es el único juez de sus miembros" y también resuelve su remoción. Además, comparó el cuerpo con la Legislatura por lo que "un rechazo o el no tratamiento del presupuesto no constituye, a nuestro criterio, una posibilidad para que la Justicia obligue a la Cámara de Diputados a sesionar o no sesionar o a aprobar o no aprobar una ley".

Derrota electoral

El mandato del intendente Carlos Maza finaliza el 10 de diciembre. El dirigente bloquista perdió las elecciones del 14 de mayo frente al exjefe comunal José Castro, quien tras un periodo, regresará a conducir las riendas de la comuna. Maza cayó ante Castro por una escasa diferencia, al punto que hubo que esperar al escrutinio definitivo para conocer el resultado.

> La queja de Maza sobre el presupuesto

El presupuesto es clave para un Ejecutivo, ya que representa el conjunto de gastos e ingresos previstos para el ejercicio anual. Por eso, en la presentación Civil, Maza apuntó contra Palacio por no haber tratado el proyecto y dejarlo sin norma madre. El intendente había presentado el presupuesto en noviembre del año pasado y, según denunció, hasta el momento no ha sido tratado. Por eso, solicitó a la Justicia "que se ordene a los concejales y, en especial, a Claudio Palacio, para que, en forma inmediata, cumplan con su obligación pública, legal y constitucional de convocar a sesión ordinaria" para tratar el proyecto. Consultado sobre la situación, en su momento, Palacio indicó "en Argentina estamos así por este tipo de funcionarios y, por eso, Angaco le dijo que no a este intendente". Además, sobre la denuncia penal, había indicado que "(Maza) va a utilizar argumentos para tratar de desviar la atención de lo que es su mala gestión. Debe ser el único caso en el país, de un intendente que busca cerrar un Concejo". El cuerpo deliberativo de Angaco cuenta con cinco miembros, de los cuales tres están enfrentados a Maza. Incluso, esos ediles llevaron adelante una insólita sesión que se realizó en la plaza del departamento, porque, dijeron, que no les habían dado lugar en la sala de sesiones. Además de Palacio, los concejales opositores son Valeria Olivera y Natalia Marín.