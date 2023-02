A la hora de reconocer las cuatro alianzas electorales que competirán el 14 de mayo, el Tribunal Electoral Provincial resolvió, de oficio, que "no existe cuestión alguna que impida" que el frente opositor de Marcelo Orrego y el oficialista de Sergio Uñac llevan a "San Juan" en sus denominaciones. Los apoderados de la coalición que conduce el Gobernador fueron los primeros que anotaron el nombre San Juan por Todos (SJxT) y, luego, lo hicieron los de Juntos por el Cambio, el cual fue rebautizado como Unidos por San Juan (UxSJ). La discusión estuvo a punto de generarse dado que uno de los apoderados del oficialismo, el subsecretario General de la Gobernación, Marcelo Espósito, había señalado que "analizamos hacer una presentación porque entendemos que se puede confundir a la población" con la presencia de "San Juan" en ambos sellos. El planteo no se hizo, pero el organismo electoral, integrado por la cortista Adriana García Nieto y su par Daniel Olivares Yapur, y el fiscal General Eduardo Quattropani, decidió actuar de oficio para "despejar" el tema "en esta instancia" (...), "a fin de evitar dilaciones". En ese marco, resaltaron que, "más allá del uso de San Juan adoptado por ambas alianzas, se concluye que el término Todos y Unidos se diferencian suficientemente en ambas, por lo que no existe cuestión alguna que impida a las citadas alianzas el uso de las denominaciones adoptadas".