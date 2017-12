Del tridente de personas que tenían que pasar para dar su testimonio por la escandalosa causa de la ART, una presunta defraudación al Estado provincial cometida en la era Gioja, sólo una se presentó. Hoy era el turno de declarar del exasesor de la Secretaría General de la Gobernación, Oscar Bernard, quien pegó el faltazo a la cita, confirmaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO.

Esta gambeta que realizó Bernard se suma a lo que sucedió el jueves pasado cuando Moisés Lara, la cara visible y principal responsable en San Juan que tenía el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), no declaró porque un día antes el juez Pablo Flores se excusó porque tenía una visita al Penal de Chimbas.

Ahora se espera que el Juez lo cite de nuevo a Bernard y, por tratarse de la segunda vez, lo haga bajo apercibimiento de traerlo con la fuerza pública. Por estar al borde de la feria judicial, todo indica que la nueva fecha será ya en el mes de febrero.

Así las cosas y en una causa que viene demorada, la única que pasó a dar su testimonio (lo hizo hace dos semanas) fue la exgerente del IAPSER, Flavia Nayar Ojeda, que dijo que los contratos que habitualmente se hacían con la gestión pasada se predataban, es decir, se firmaban con una fecha anterior a la entrada en vigencia de la cobertura. Sin embargo, su declaración contrasta con el documento que publicó en abril el canal TN, en el que no se advertiría ese mecanismo, ya que el acuerdo entre las partes, en el que aparece la firma del exgobernador José Luis Gioja, es de febrero de 2016, esto es, dos meses después de haber terminado su mandato.

Y no aparece, al menos en ese documento, otra fecha que no sea la de entrada en vigencia del seguro. El juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, y el fiscal Daniel Galvani analizan ese punto para determinar si hay o no una irregularidad, indicaron fuentes judiciales.

La escandalosa causa que salpica a la gestión giojista

El caso de la ART se inició en marzo luego de una denuncia presentada por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia. Los profesionales hicieron una denuncia y le solicitaron a la Justicia que investigue la contratación del IAPSER por el seguro de ART que llevó adelante la gestión giojista.

La polémica surgió luego de que este medio diera a conocer que la administración uñaquista llamara a licitación el servicio después de 11 años y que de ese proceso surgieran valores considerablemente menores a los que se venían pagando. Incluso, en la compulsa de precios, el IAPSER presentó una oferta de 265 millones de pesos para mantener el seguro durante todo este año, cuando llegó a cobrar 503 millones por el mismo servicio en 2016. La gestión uñaquista logró ahorrar poco más de 300 millones de pesos al adjudicar el servicio a una nueva empresa, Provincia Art.