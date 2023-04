El ya postergado proyecto para la construcción de la Ciudad Judicial tuvo un retraso más. El último llamado a licitación estaba previsto para marzo y luego se corrió para fines de abril, pero, ahora, buscan que se dé un mes después, al cierre de mayo, luego de que pasen las elecciones provinciales. ¿Por qué la demora? La provincia tiene cerrado un acuerdo para que Nación aporte el 50 por ciento del costo de la obra, pero, para ello, debe firmar un convenio de financiamiento, el que todavía no está listo. Según explicó el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, "nos hemos reunido con (Gabriel) Katopodis (ministro de Obras de Nación) y con el secretario de Obras Públicas de Nación. Ellos están a punto de aprobarlo, por lo que, cuando den el OK, haremos la firma", la que se prevé para "fines de mayo". La ayuda de Nación no es menor, ya que se estima que deberá desembolsar unos 12.000 millones de pesos para cubrir la mitad de la primera etapa, estimada en unos 25.000 millones.

Un punto clave es que el llamado a licitación de la Ciudad Judicial podía quedar enmarcado dentro del cronograma electoral. Es que el Gobierno está imposibilitado de realizar actos susceptibles de captación de sufragios 15 días antes del comicio, por lo que, a partir del 29 de este mes, no podrá realizar eventos. Así, la firma del convenio y el llamado a licitación quedarán, inevitablemente, para después del 14 de mayo.

La obra de la Ciudad Judicial ha tenido incontables cambios y retrasos. En 2008 se pensó en el edificio 9 de Julio con una interconexión con Tribunales (25 de Mayo), pero la idea se dejó de lado por problemas estructurales y de espacio del inmueble. Así, la gestión uñaquista trasladó el proyecto a la exbodega Cavic. Sin embargo, en septiembre de 2021 se dio a conocer un nuevo cambio de lugar, hacia el predio frente al Hiper Libertad. Según explicaron las autoridades, en la exbodega estatal se debían derribar cuatro edificios, lo que tenía un costo millonario. Además, se debía hacer una relocalización de las más de 150 familias que viven en 110 viviendas del Barrio Costa Canal I, el cual está pegado a la exbodega.

Con el cambio de ubicación, desde la Corte de Justicia habían estimado un llamado a licitación para julio del año pasado, luego de que estuviera cerrado el proceso de expropiación del terreno. Pero el Ejecutivo comenzó a dialogar con Nación en busca de financiamiento. Así, en noviembre del año pasado, se confirmó que la administración de Alberto Fernández haría frente a la mitad del costo, dejando de lado la financiación comprometida para el penal de Ullum. Con el aporte nacional, se esperaba un llamado a licitación para diciembre y una apertura de sobres para este primer trimestre. Luego, el proceso se extendió al punto que, en febrero, el gobernador Sergio Uñac selló el acuerdo para el aporte del 50 por ciento del financiamiento de la primera etapa de la construcción de la Ciudad Judicial. Así, tras una reunión entre la Corte de Justicia y el mandatario, se anunció que el 27 de este mes se haría la apertura de sobres, lo que fue cambiado al llamado a licitación. Incluso, Uñac anunció la licitación para ese día en su mensaje en Diputados.

Ahora, el proceso quedó a la espera de la firma del convenio con Nación. Según explicó Andino, eso "se va a demorar algunos días. No llegamos con la publicación del llamado a licitación porque todavía no se termina de aprobar el convenio. Está todo encaminado, pero tenemos que firmar para que recién nos den la posibilidad de que licitemos".