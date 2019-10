Desde hoy, San Juan dejará de recibir los recortes que la Nación venía efectuando sobre los fondos coparticipables de dos impuestos nacionales. Y no sólo eso, si no que la administración central además tendrá que compensarla con los fondos que le retuvo durante alrededor de un mes, explicaron fuentes oficiales. La movida se debe al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le hizo lugar al pedido de 15 provincias, entre ellas, la sanjuanina, para que frenara el goteo de recursos por la decisión de la gestión macrista, que eliminó el IVA para ciertos productos de la canasta básica y elevó el mínimo no imponible de Ganancias, sumas que se distribuyen en los distritos. "Está muy bien", dijo en referencia a la resolución el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en su visita a la provincia. "El Gobierno nacional, en un acto de campaña, hizo una locura", subrayó en la primera definición sobre el tema ante la consulta de este medio, sobre la que luego se explayó en la conferencia de prensa que brindó.



En líneas generales, la Corte dispuso que el costo de la medida que impulsó Macri sea asumida con recursos de Nación, lo que implica un espaldarazo para que continúe la iniciativa, "sin afectar la coparticipación que corresponde" a las provincias. Según las fuentes, la administración central ya está notificada de la resolución, por lo que debe frenar la reducción de los fondos. Y debe definir cómo y cuándo devolverá lo que le retuvo a las jurisdicciones.



En sintonía con 14 provincias, la gestión uñaquista había presentado a fines de agosto una medida cautelar para suspender la detracción de los recursos correspondientes a IVA y Ganancias, que significaban una pérdida de unos 1.250 millones de pesos desde septiembre a diciembre. La medida del Gobierno nacional se aplicó, días más días menos, durante el mes pasado, pero en el Ministerio de Hacienda local no tenían el dato de cuánto fue la reducción, dado que es información que calcula la Comisión Federal de Impuestos. En la cartera económica hacían una ecuación simple y señalaban que el promedio de la baja podría ascender a unos 300 millones de pesos.



En conferencia de prensa (Ver Nota relacionada), Fernández resaltó que la decisión de eliminar el IVA a productos de la canasta básica y subir el mínimo no imponible de Ganancias (por lo que menos trabajadores pagarían el tributo) "fue tomada de un modo inconsulto, que iba a afectar las finanzas de las provincias. El Presidente se acordó tarde de hacer cosas que debería haber hecho en otro tiempo y debe saber que cuando se le saca plata a las provincias se les quita recursos a los argentinos. Lo que la Corte ha hecho es lo que razonablemente debía hacer".



Tras quedar abajo en las PASO y la escalada de la crisis económica, Macri apuntó a recomponer el bolsillo al tocar esos impuestos. Los gobernadores no estaban en contra de la medida que trataba de ayudar a los ciudadanos sino que las provincias tuvieran que soportar gran parte del costo de la iniciativa oficial. Por eso plantearon la cautelar y la inconstitucionalidad de dos decretos, ya que la carta magna impide que el Ejecutivo dicte Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que regulen en, por ejemplo, materia tributaria.

> ALCANCES DEL FALLO

Incógnita

Según las fuentes, no quedó claro en qué plazo y cómo deberá compensar la Nación a las provincias luego de que la Corte Suprema de Justicia sacara la resolución.

Pedido

Si hay demora de Nación, las provincias pueden pedirle a la Corte Suprema que fije plazos de devolución de los importes que no envió por coparticipación de IVA y Ganancias, según las fuentes.

Freno

La administración central ya fue notificada del fallo de la Corte Suprema. Por eso, desde hoy mismo debe cesar con la retracción de los fondos coparticipables a las provincias.

* Erradicación y relocalización

Alrededor de las 13, Sergio Uñac le mostró a Alberto Fernández el procedimiento de erradicación del asentamiento David Chávez, en Pocito. En una rápida recorrida, ambos fueron hacia uno de los flamantes barrios del IPV, el Cruce de los Andes, que albergará a parte de los grupos familiares. Al candidato a presidente del Frente de Todos lo acompañó María Eugenia Bielsa, exvicegobernadora de Santa Fe, quien suena para tener un cargo al frente del área de vivienda en el caso de que Fernández llegue a la Casa Rosada.



La villa se formó hace 15 años, cuando unas 60 familias humildes fueron ocupando terrenos que pertenecían al Ferrocarril San Martín para levantar sus precarias casas. La mayor parte de los grupos familiares asentados en el lugar provenían del norte del país y de Bolivia, que llegaron a la provincia atraídas por las posibilidades laborales en tareas agrícolas. Con el paso del tiempo, el asentamiento fue sumando gente hasta llegar a constituir un núcleo poblacional de 587 familias.