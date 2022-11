"Hoy el candidato a intendente de Rivadavia por el bloquismo es Walter Vázquez", señaló el presidente del partido, Luis Rueda, luego del acto de lanzamiento del concejal (ver recuadro). El lugar era el que se barajaba como una alternativa para el líder de la fuerza que fundaron los Cantoni, quien, tiempo atrás, no lo había descartado, pero que, ahora, está desechado. A eso se le suma que había señalado que no van a presentar postulantes a la Gobernación si Sergio Uñac va por otro mandato, una competencia a la que lo impulsaban sus correligionarios, por lo que cobra fuerza la chance de que Rueda pueda acordar en el hoy Frente de Todos (FdT) un espacio para tratar de pelear y entrar como diputado. "Puede ser", indicó el conductor bloquista.

Si Rueda lograse estar, por ejemplo, en un lugar expectante en la lista de diputados proporcionales y, finalmente, entrase a la Legislatura, de la mano de una eventual candidatura y triunfo de Uñac, el vínculo "funcional" entre ambos finalizaría. Es decir, el bloquista puede ser el jefe de la bancada del partido, tal cual se lo han pedido algunos dirigentes, y lograría una mayor independencia del pocitano, con vistas a posicionarse para 2027. Rueda fue el secretario privado de Uñac durante su paso, de 2011 a 2015, como vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados y es subsecretario de la Unidad Gobernación desde 2015 a la fecha. Si se diese el escenario antes descripto, el mandatario provincial, ante un hipotético nuevo mandato, tendría que cubrir el puesto que dejaría el líder de la fuerza de la estrella, el cual es de nexo ante los contactos con el Gobernador, además de estar al tanto y ser parte del diseño de su agenda, entre otras tareas.

La idea de Rueda como candidato a diputado provincial sobrevolaba en su equipo de trabajo más cercano y quien lo blanqueó fue la diputada nacional y expresidenta, Graciela Caselles. En el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, había manifestado que "yo le diría que debiera conducir el bloque de diputados en la Cámara para que empiece a tomar vuelo", dado que "no arriesgaría al presidente, con el futuro que tiene. A los presidentes hay que cuidarlos, pero es una decisión que tiene que tomar él". Ante un posible enfrentamiento entre Uñac y José Luis Gioja dentro de la coalición y en el marco del nuevo sistema electoral, el cual es igual a Lemas, Caselles había remarcado que "no quisiera que quedara en el medio de una disputa, de la interna de otro partido y que saliera lastimado, donde uno observa que hay tanta rivalidad y que creo que no va a ser fácil.

Rueda había indicado que no darían pelea por el máximo cargo provincial si Uñac confirma su candidatura debido a que se trata del conductor del frente y que una competencia directa puede generar una "fricción" innecesaria, sobre todo entre los militantes, sumado a que reconoció el peso del PJ a la hora del armado en toda la provincia, a diferencia de la fuerza de la estrella. El bloquista venía coqueteando con Rivadavia, pero reconoció que no tiene domicilio y que hoy está a full con la construcción provincial, lo que se cortaría si fuera candidato, dado que tendría que poner todos sus cañones en el distrito.

Por otro lado, Rueda indicó que, en las legislativas de 2023, viene prendiendo la idea de armar una lista propia para candidatos a diputados nacionales y senadores dentro del frente oficialista, la que plantee diferencias "con algunas cuestiones nacionales" con Laura Adámoli y Edgardo Sancassani a tener en cuenta.

Un concejal que va por la Intendencia

Walter Vázquez (a la izquierda) es el concejal bloquista en el Frente de Todos (FdT) en Rivadavia, bancada que está en minoría frente a la de Producción y Trabajo, que responde al intendente Fabián Martín. Licenciado en Ciencias Políticas, secretario Administrativo del partido, es un hombre del riñón de Rueda, de quien fue su vicepresidente en la Juventud Bloquista. Es uno de los ediles, junto a sus pares peronistas, que viene combatiendo la gestión del jefe comunal a través de pedidos de informes y críticas. Cuenta con el respaldo del Comité rivadaviense. El acto de lanzamiento se realizó el jueves y contó con la presencia de unos 400 militantes. Dentro del frente apuntan a competir los peronistas Marcelo Delgado, Francisco Guevara y Facundo Perrone.

Otros lanzamientos

Desde el Comité Central del partido bloquista encabezaron los lanzamientos de los candidatos Juan Sancassani, director de Defensa al Consumidor, en Santa Lucía; la concejal Silvia Cabrera, en Sarmiento; el edil Mario Gaitán, en Pocito, entre otros. Por su parte, Graciela Caselles viene resaltando que jugará en Capital.