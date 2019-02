Corte de Cinta. El gobernador Sergio Uñac, junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, dejó habilitado ayer al tránsito la calzada principal de la Ruta 40, entre Calle 5 y Calle 8. El resto de la obra estará lista para fines de abril.

En su visita por San Juan para habilitar la calzada tras obras realizadas sobre la Ruta 40 entre Calle 5 y Calle 8, en Pocito, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sostuvo que esperan una respuesta de Chile por el avance del Túnel de Agua Negra en dos semanas. En ese plazo, el alfil del presidente Mauricio Macri tendrá un contacto con el ministro de Obras Públicas del vecino país, Juan Andrés Fontaine, quien le comunicará el resultado del estudio que autoridades trasandinas están llevando adelante sobre los costos de la megaobra. La respuesta de Chile es clave, ya que si la misma es favorable, permitirá continuar con el proceso de licitación. Si no lo es, habrá más demoras para conocer qué empresas están calificadas para construir el túnel. Incluso ayer, el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, mostró su preocupación por un eventual retraso al indicar que "lo que no nos gustaría es que estén pensando en cambiar el proyecto porque eso significaría una demora muy grande".



La remodelación de la Ruta 40 Sur, en las cercanías del Estadio del Bicentenario, es una obra importante para la provincia porque se trata de un acceso para el ingreso y egreso del Gran San Juan. La obra, en la que el Ejecutivo provincial puso plata en el inicio de las tareas, estuvo demorada unos 10 meses y tuvo un costo final de 1.075 millones de pesos. La apertura al tránsito no fue lo único que hizo Dietrich a la provincia, ya que también llevó adelante una reunión de trabajo con autoridades locales con las que acordó un nuevo plan de pago para la deuda que Nación mantiene con la provincia y avanzó en la ampliación del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Además, dio el OK para el futuro ingreso a Albardón por Ruta 40 y los trabajos a encarar sobre la misma vía hacia Media Agua, Sarmiento (Ver Acuerdos ...).

"Tenemos que respetar a nuestros socios en este proyecto. No hay plazos. No quiero adelantar algo que tiene que salir por consenso"

Si bien existe una preocupación local por el avance en la licitación del túnel, el ministro Dietrich se mostró tranquilo al manifestar que "hoy Chile plantea una mirada sobre los costos, cosa que parece que es bastante lógica. Actualmente están trabajando en eso y han pedido un par de semanas para finalizar esos estudios". También recordó que, durante la cumbre del G20, en donde se reunieron Macri, su par chileno Sebastián Piñera, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, y Uñac, los países "han planteado la importancia de tener mayor conectividad y una de esas tareas a realizar es la conectividad a través de San Juan con el paso de Agua Negra".



El alfil macrista también despejó las dudas surgidas por las demoras al indicar que "no es verdad que Chile no esté interesado en el túnel. Nunca el gobierno trasandino ha expresado algo así. También escuché que no les interesa tener más conectividad con Argentina, lo que es todo lo contrario. Tenemos la misma mirada de trabajar de la integración". Además, apuntó que el análisis chileno indica que "el presidente Piñera se involucra en estos temas, por lo que demuestra una mirada sobre un cuidado de los costos y los dineros públicos muy profunda que tiene el gobierno de Chile actualmente".



La obra del túnel lleva años en espera. El último día de mayo de 2017 se dio a conocer que diez consorcios que nuclean a 26 empresas de todo el mundo están interesadas en la construcción los 14 kilómetros de ruta bajo la cordillera. A fines de ese año se esperaba la calificación de firmas que participarían en la licitación y que se disparara esta última etapa, con el objetivo de que la megaobra iniciara en 2018. Con el cambio de gobierno en Chile, Piñera decidió analizar todo el proyecto.

Acuerdos y anuncios





> Deuda a cancelar



La administradora nacional de Vialidad, Patricia Gutiérrez, confirmó ayer que Nación enviará esta semana 390 millones de pesos a la provincia por el monto retrasado de la tercera cuota de la deuda con San Juan. El resto, 880 millones, será liquidado en cuatro cuotas iguales desde marzo a junio.

> Acceso a Albardón



Se acordó en avanzar en un nuevo ingreso a Albardón. El proyecto ejecutivo está en manos de San Juan y con el OK de la gestión macrista, se espera llamar a licitación antes de fin de año. El Gobierno local pondrá unos 250 millones de pesos y Nación hará un reintegro en 18 meses.

> Aeropuerto



San Juan reiteró el pedido para contar con una pista de aterrizaje en el Aeropuerto, acorde al transporte de carga. Dietrich dijo que el pedido va a ser analizado y no está descartado. La calzada sí tendrá un cambio entre los meses de abril y mayo para un mejor manejo de aviones.



> Ruta a Mendoza



Con el cierre del aeropuerto entre abril y mayo, las autoridades acordaron que la obra que se está ejecutando sobre la Ruta 40 hacia Mendoza, desde Calle 8 hasta Tres Esquinas, en Sarmiento, no interrumpa el tránsito de pasajeros de San Juan a la vecina provincia.