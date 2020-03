La gestión uñaquista cerró la negociación con los gremios estatales luego de mejorar la ingeniería en materia de sueldos. En primer lugar, el Gobierno garantizó el mantenimiento de la suba de 4 mil pesos para los empleados que cobran menos de 60 mil hasta que los porcentajes de incremento del acuerdo salarial absorban el primer monto. En otras palabras, los trabajadores recibirán los 4 mil pesos hasta que los diferentes tramos de la oferta alcancen esa cifra. En segundo lugar, elevó de 1.150 a 2.500 pesos una suma fija remunerativa no bonificable denominada E19. El impacto en el bolsillo será del 16 por ciento en promedio hasta julio, con mayor fuerza porcentual en los recibos de menores ingresos.

Los sindicatos que le dieron el OK a la propuesta fueron UPCN (el de mayor peso por la cantidad de afiliados), ATE y SOEME, mientras que ATSA firmó con reservas y SITRAVIAP no la aceptó, indicaron en el Ministerio de Hacienda. La titular de la cartera, Marisa López, confirmó que la liquidación de fin de mes se hará con las cifras pautadas. El esquema consistió en una suba al básico de 5,5 por ciento en marzo, del 3,5 en mayo y del 4,5 en julio, lo que da un total de 13,5 por ciento en ese último mes. A eso se le agrega el aumento al ítem E19 del 117,4 por ciento, ya que pasa de 1.150 a 2.500. En la oferta anterior trepaba a 2.300. Todo ese combo da un incremento promedio del 16 por ciento y en el Ministerio de Hacienda vienen asegurando que la suba estará por encima de la inflación del semestre, la cual se espera que ronde el 12 por ciento. Ergo, el aumento será superior al crecimiento del nivel de precios.

De hecho, López resaltó que la propuesta realizada es mejor a la aplicación de cláusula gatillo, el mecanismo de actualización automática de los salarios de acuerdo al ritmo inflacionario. Dicha herramienta no se pondrá en práctica y a cambio habrá una instancia de revisión en julio para analizar si se dispara el índice de precios.

En cuanto a los 4 mil pesos, se trató de una medida de la administración uñaquista, a tono con lo dispuesto por la Nación para sus empleados, de adelantar tal suma, en dos tramos (3 mil en febrero y mil más en marzo), a cuenta del acuerdo de los futuros arreglos paritarios o salariales. Así las cosas, el Gobierno podía descontar de los 4 mil pesos de adelanto, el aumento del 5,5 por ciento del primer tramo. Por tomar un ejemplo particular, si la suba para un empleado era de 3 mil este mes, el Ejecutivo podía desembolsar ese monto y no los 4 mil, pero se acordó que la provincia inyectará los mil pesos restantes, en ese caso puntual. Pero lo pactado fue más allá, dado que, siguiendo el ejemplo anterior, el trabajador cobrará otros 3 mil pesos en abril, pero para que no perciba menos que el menos anterior, la gestión uñaquista seguirán manteniendo los 4 mil, hasta que el segundo o tercer tramo (del 3,5 y del 4,5 por ciento respectivamente) equipare o supere dicha suma. Eso sí, esta mecánica sólo se aplicará en los agentes públicos que ganen menos de 60 mil pesos de bruto, que son el 67 por ciento de la masa de trabajadores del Estado, unos 27 mil. La medida se planeó de esa manera para beneficiar a los salarios de menores ingresos. Los que superen los 60 mil pesos se verán beneficiados con los aumentos del 13,5 por ciento al básico en tres tramos más la suma fija E19.

La ministra de Hacienda resaltó nuevamente el esfuerzo que hace la provincia en materia salarial y dijo que la mecánica de los 4 mil pesos también se aplicará a los docentes.

>> UNIVERSO ESTATAL

Docentes

Fueron los primeros que acordaron una suba del 13,5% al valor índice en tres tramos, más un aumento idéntico a la suma fija llamada A56, lo que da un aumento promedio del 16 por ciento.

Legislativo y Judicial

El Poder Legislativo y el Judicial replican el mismo porcentaje de los empleados estatales hacia sus trabajadores. Ambos poderes del Estado siguen la política salarial del Ejecutivo.

Médicos

Tras el acuerdo con los estatales, la titular de Hacienda se reunirá con el Sindicato Médico y Asprosa. La fecha se coordinará con la ministra de Salud, quien está abocada al tema del coronavirus.

Municipales

Por su autonomía, los municipios pueden dar subas menores o mayores, aunque tratan de estar a la par del Gobierno, aunque muchos intendentes necesitan alguna ayuda.