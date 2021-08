Al igual que en muchos puntos del país, en San Juan se habían disparado al menos 30 reclamos judiciales para que el aumento del valor de las cuotas de los planes de ahorro de autos 0Km no fuera desproporcionado. Una serie de esos planteos llegó a la Sala III de la Cámara Civil, cuyos magistrados sacaron la semana pasada un fallo en el que ratificaron la postura que habían tenido en dos casos anteriores. Al analizar planteos de medidas cautelares, los jueces Juan Carlos Pérez y Juan Carlos Noguera entendieron que hubo "desfasajes" entre el incremento de las cuotas en comparación con la inflación del mismo período. Por eso, tanto en la última causa como en las precedentes frenaron las subas por desproporcionadas, establecieron un mecanismo de actualización a través de la tasa activa del Banco Nación y ordenaron que las compañías y concesionarias se abstengan de secuestrar los vehículos.

Este medio había publicado en octubre del año pasado que desde los Juzgados Civiles Nº4 y Nº11 les habían hecho lugar a las cautelares en dos casos y les pusieron límites a los aumentos. Ahora, la postura de los camaristas se dio en otras tres causas, la que tiene el peso de tratarse de un tribunal superior, de revisión de los fallos de primera instancia y que se sienta precedente.

Los abogados de los damnificados entablaron demandas por cumplimiento e incumplimiento de contrato contra los administradores de los planes de ahorro de Chevrolet, Volkswagen y FCA (Fiat), a la vez que presentaron las cautelares para frenar los incrementos excesivos, a la espera de la definición de la cuestión de fondo. El abogado Maximiliano Andino explicó que con su cliente buscan que se le fije "un precio real al auto para poder cancelarlo". Al analizar la cautelar, los jueces Pérez y Noguera ordenaron que el plan de ahorro FCA acepte el pago de las cuotas de la adjudicataria al valor que tenía a diciembre de 2019, que estaba en 7.685 pesos, más la tasa de interés activa del Banco Nación. Además, Andino explicó que los magistrados dispusieron, en su fallo del 9 de agosto, que la demandante pueda pagar los seguros directamente con la aseguradora. La decisión, indicó, resulta un beneficio, ya que si el cliente paga el seguro que impone la administradora del plan, termina desembolsando mucho más que si lo contratara de manera particular.

En otra de sus resoluciones, los camaristas detallaron lo que venía abonando el cliente y a cuánto se le fue el costo. En abril de 2018, la cuota era de 2.842,49 pesos, con un valor de un Chevrolet de 238.800 pesos. En octubre de 2019, la cuota subió a 8.058,49 pesos, mientras que el precio del vehículo escaló a 676.900 pesos. La suba en ambos montos estuvo cerca del 183,5 por ciento. En base al cálculo de las cifras del INDEC, la inflación de ese período fue del 91,6 por ciento. En ese caso, los jueces dispusieron que el administrador del plan de ahorro le acepte el adjudicatario un valor de la cuota de 3.367 a mayo de 2018, a la que hay que adicionarle la tasa activa del Nación. A su vez, le ordenaron a la administradora que se abstenga de ejecutar o realizar el secuestro del vehículo.

Fuentes judiciales, además, resaltaron que el monto de las cuotas superaba el 50 por ciento de los sueldos de los damnificados.

Devolución con actualización

Luego de no poder seguir pagando el plan de ahorro para adquirir un Ford Ka Plus, una cliente le reclamó a la sociedad que maneja el Plan Óvalo que le devolviera las 25 cuotas que había desembolsado. La abogada, al principio, no tuvo respuestas y, tras el paso de los años, inició acciones administrativas y judiciales, lo que llevó a que la compañía, primero, le ofreciera poco más de 15 mil pesos y, luego, le depositara 30 mil pesos. Pero la mujer se fue oponiendo a esos valores, debido a que quedaron desfasados por el impacto inflacionario con el paso del tiempo. Por eso, puso la demanda y el juez Pablo Oritja, del Noveno Civil, le hizo lugar y le ordenó a la firma que le reintegre lo que había abonado, pero teniendo en cuenta el valor actual del auto o, si ya no se fabrica, del modelo que lo haya reemplazado. Si bien ese monto surgirá de una liquidación, una estimación, en base a los parámetros y la sentencia del magistrado, indica que gira en torno a los 500 mil pesos. Dicha resolución había salido en diciembre pasado.



Posición

En uno de los fallos, los camaristas señalaron que el aumento de las cuotas fue del 200 por ciento y que "los salarios no subieron en la misma proporción. La consecuencia está en que la cuota se torna impagable".



A favor

Los magistrados entienden que la crisis económica también impacta en las automotrices, pero "esto de ninguna manera implica que todo el peso de esta desgracia económica la deba absorber el suscriptor de un plan de ahorro".