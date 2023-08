El 31 de octubre del año pasado, este medio había dado a conocer que el presidente del Tribunal de Cuenta, Isaac Abecasis, había iniciado los trámites para jubilarse. Luego de un extenso procedimiento, el propio funcionario confirmó ayer que la ANSES le concedió el beneficio y que queda a la espera a que la Cámara de Diputados acepte su renuncia. El titular de la Legislatura, Roberto Gattoni, señaló que la dimisión puede tratarse a fin de mes, por lo que resta confirmar si será el 24 o el 31. No es lo único, ya que trascendió que la vice Graciela Chávez también habría comenzado con el proceso para retirarse. DIARIO DE CUYO buscó a la funcionaria en su oficina para preguntarle si esa versión era cierta o no, pero evitó el contacto y no hubo respuesta.

Los cargos en juego son clave, ya que se trata de la conducción del organismo encargado del control posterior del gasto público de las reparticiones del Ejecutivo, de los municipios, empresas del Estado y organismos descentralizados, entre otros. Sumado a que se trata de puestos muy bien remunerados, al punto de que sus salarios orillan el millón de pesos, según las fuentes. Tanto Abecasis como Chávez asumieron en 2004. En el caso del primero, una vez que quede vacante su puesto, es un hecho que la actual gestión propondrá a un reemplazante, el cual necesita del aval de la Cámara de Diputados, en la que la administración uñaquista cuenta con mayoría. En cuanto a la segunda, si ha empezado el trámite jubilatorio, se verá cuándo se lo otorga la ANSES. A Abecasis le demoró nueve meses el proceso, aunque fuentes calificadas explicaron que el retraso obedeció a que hubo ciertos inconvenientes a la hora de computar sus años de servicio en la parte privada. En cambio, las fuentes indicaron que Chávez no enfrentaría ese escollo, ya que desempeñó su tarea en el ámbito público, lo que facilitaría el cálculo de sus años de aporte. En esas situaciones, el procedimiento suele durar unos dos meses. Entonces, se verá, primero, si se jubila y, segundo, en qué momento se produce y si dan lo tiempos para que el recambio lo haga el actual Gobierno o ya quedará para el de Marcelo Orrego, de Juntos por el Cambio (JxC), que asumirá el 10 de diciembre.

El sucesor de Abecasis (y el de Chávez, si se confirma su baja) tiene que tener al menos 30 años de edad y ser abogado o abogada con 10 años de ejercicio en la profesión. Su designación se produce por la Legislatura, a propuesta del Poder Ejecutivo. Permanece en el cargo mientras dure su buena conducta y sólo es removido a través de un juicio de destitución por el Jurado de Enjuiciamiento, según establece la Constitución provincial. Además, hay un vocal permanente que es nombrado de la misma manera que el presidente y la vice.

El organismo también está integrado por dos vocales transitorios, designados "por la Cámara de Diputados a propuesta de uno por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo en orden subsiguiente al partido mayoritario, durando en sus cargos el mismo período que los diputados, pudiendo ser reelectos", señala la carta magna. Es decir, en esos dos puestos habrá renovación a partir del 10 de diciembre, cuando asuma la nueva conformación de la Legislatura, en la que Orrego está en minoría frente al uñaquismo. No obstante, los lugares les corresponden a la primera y segunda minoría, por lo que, en principio, uno de ellos le tocaría a JxC.

Conformación

Además de Isaac Abecasis y Graciela Chávez, el Tribunal de Cuentas tiene entre sus filas al vocal permanente Aldo Molina, quien también fue propuesto durante la gestión giojista. Como vocales transitorios se encuentran Enrique Conti, quien fue propuesto por Producción y Trabajo, y Daniel Pérez Celedón, impulsado por el bloquismo.