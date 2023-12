El gobernador Marcelo Orrego encabezó ayer una conferencia de prensa, junto a su ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y le pegó a la gestión uñaquista en un punto sensible: la "herencia" en materia económica y financiera, al punto de señalar que, en ese último ítem, "si San Juan fuese un paciente, estaría en terapia intensiva", por lo que destacó que, "si no tomamos medidas a corto plazo, los sanjuaninos la vamos a pasar mal". Entre los distintos puntos que tiró el titular de la cartera contable, resaltó que la economía cayó 3,7 por ciento desde 2015 y que, en ese período, los habitantes son 20,6 por ciento más pobres, en base a los números del Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita.

Si bien Orrego brindó un diagnóstico de la situación financiera y económica con la que encontró la provincia, que había anunciado que lo iba a hacer, lo cierto es que también fue una fuerte movida política. En primer lugar, golpeó a la gestión uñaquista en una de sus "vacas sagradas": las cuentas, dado que tanto Sergio Uñac como su ministra de Hacienda, Marisa López, aseguraron que entregaron las finanzas ordenadas. En segundo lugar, el período elegido por el Gobernador para graficar el escenario arranca desde 2015, es decir, el inicio de la anterior administración.

En el medio de la conferencia, Orrego confirmó que vetó la modificación a la ley de coparticipación municipal, luego de que los diputados uñaquistas impulsaran una norma y tuvieran los votos de otros sectores para que los recursos de un fondo para obras y otro para emergencias pasaran a integrar la masa de dinero que se reparte entre las comunas de acuerdo a sus índices de coparticipación. La segunda de las partidas, si se quiere, es de manejo discrecional. Si bien no lo mencionó, le apuntó claramente al uñaquismo. "Hay una parte de la oposición que me quiere quitar las herramientas y no dejarme gobernar". Por eso, les pidió a "los que son parte de la Cámara de Diputados que empecemos un año con mucha más tranquilidad. Hacer este tipo de actos no tiene nada que ver con vivir en una provincia democrática y en paz". Ante la consulta, el exgobernador prefirió no opinar ni polemizar, al igual que la extitular de Hacienda.

De esa manera, Orrego y Uñac están disputando poder en un tablero de ajedrez. El Gobernador hizo su primer movimiento fuerte al anunciar que dará de baja al personal que ingresó al Estado en el último tramo de la gestión pasada y no cumple con los seis meses para conseguir la estabilidad laboral, además de que no renovará contratos de trabajadores. El hoy senador contraatacó con los legisladores al meter y aprobar un proyecto de ley para cambiar la coparticipación municipal en una sesión extraordinaria, sumado a que se quedó con los cargos en el Consejo de la Magistratura y el IPEEM. La última movida de Orrego fue el veto a esa norma (ver recuadro) y la crítica a la herencia económica y financiera.

En ese último eje, el ministro Gutiérrez habló, primero, de la situación patrimonial al indicar que "tenemos un total de activos por 135 mil millones de pesos, de los cuales, 69 mil millones corresponden al Fondo Anticíclico y otra parte que están en cuentas con asignación específica". Al mencionar el pasivo, expresó que la deuda flotante, de corto plazo, es de 34 mil millones, mientras que, la de obra pública, "certificada, pero que no estaba ingresada en la contabilidad, es de 7.800 millones". Además, resaltó que la deuda pública, "la de largo plazo", es 148 mil millones. Así, resaltó que hay un pasivo de 190 mil millones, por lo que, frente al activo, el saldo negativo es de 55 mil millones de pesos. Con respecto a lo económico financiero, destacó que, en los últimos tres meses, los recursos de coparticipación federal han crecido al 4 por ciento, mientras que la inflación ha sido del 12,7; 8,3 y 12,8 por ciento. Así, dijo que los ingresos en el año han sido de 585 mil millones de pesos, mientras que los gastos fueron de 560 mil millones, aunque señaló que, dentro de los recursos, hubo una partida extraordinaria de un ahorro de 40 mil millones que no estará en 2024.

Además de la caída de la economía y del PBG per cápita, Gutiérrez dijo que se ha reducido la participación de la provincia en el PBI nacional, que hay un estancamiento del trabajo privado y un crecimiento del empleo público y una baja del 17 por ciento de las exportaciones desde 2015.

El Gobernador vetó una ley y asoma otra puja en Diputados

Negociaciones. En la primera extraordinaria, hubo intensas charlas para llegar a acuerdos, aunque luego hubo una fractura entre el oficialismo y la oposición.

El gobernador Marcelo Orrego le había dicho a este medio que "consideraba" vetar la ley impulsada por el uñaquismo que suspendió el aporte de recursos para el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) y el Fondo de Emergencia Municipal (FEM) para que engordaran la masa de coparticipación que se reparte en los municipios. En conferencia de prensa, el mandatario provincial confirmó que llevó adelante esa decisión, por lo que se vislumbra una nueva disputa política en la Cámara de Diputados.

De acuerdo al procedimiento, el presidente de la Legislatura, Fabián Martín, debe poner en conocimiento del veto a la Comisión Permanente, la que debe solicitarle o no la convocatoria a una sesión extraordinaria. En el caso de que hubiese un pedido, debe ser por simple mayoría. Dicha comisión está integrada por 12 miembros, entre los que hay seis integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) y seis de la oposición. En caso de empate, el que tuerce la balanza es el presidente de la comisión. Las otras formas de convocar a extraordinaria son a pedido del Gobernador o por los dos tercios de los diputados.

En el caso de que la Cámara insista con la iniciativa, deben aprobarla los dos tercios de los legisladores presentes: si asisten los 36, requiere de 24 diputados. En la última sesión, el uñaquismo contó con sus 19 diputados (entre peronistas, bloquistas y aliados), más cinco votos, repartidos entre el giojismo, el gramajismo, el Frente Renovador y La Libertad Avanza - ADN. Es decir, consiguió los dos tercios. Se verá si se repite el mismo número ante una nueva sesión.