En la mira. Para la UCR, la construcción de la Ruta 150 tiene inconsistencias. La obra es parte del corredor bioceánico central y fue inaugurada en octubre del 2014. Fue uno de los trabajos nombrados por Julio De Vido desde la cárcel.

Con los plazos agotados, la comisión especial de seguimiento de la Obra Pública, que se creó hace un año en la Cámara de Diputados, va camino a emitir un dictamen sobre las cinco megaobras que se ejecutaron en la gestión pasada: los diques Punta Negra y Los Caracoles, la Ruta 150, el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario. Si bien desde el oficialismo, el bloque Justicialista y el Bloquismo, indicaron que no detectaron irregularidades en el análisis de los documentos, desde la UCR entendieron que hay anomalías en la ruta nacional, por lo que expondrán ese planteo en la reunión que la comisión llevará adelante el martes con el objetivo de ponerlo en consideración de los demás diputados. Los restantes opositores no quisieron adelantar opiniones, pero por lo bajo no descartaron inconsistencias en el manejo de las contrataciones. En la próxima cita, el cuerpo definirá cómo darán a conocer el resultado de lo estudiado por cada bancada.



La comisión se originó luego de que el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hiciera pública una carta que le envió desde la cárcel al exgoberndor José Luis Gioja. En la misiva, el exfuncionario kirchnerista, que está detenido por presunta administración fraudulenta, le indicó al diputado nacional que "cuando lo citen a declarar por las obras públicas que se ejecutaron en su Provincia (represas, camino de Montaña, Túneles Viales, Centro Cívico, etc.), borre todos sus discursos de cuando me recibió, porque de trascender irán a parar a algún programa de televisión y seguro lo harán quedar MUY MAL". Con esas palabras, la oposición impulsó la creación de la comisión para que audite la obra pública desde 2003 al 2016. Desde el oficialismo recogieron el guante, por lo que el 16 de noviembre se creó con 13 integrantes y una presidencia a cargo de la oposición.



Sin dar detalles, el legislador radical Eduardo Castro manifestó que "creemos que hay inconsistencias en la ejecución de la ruta 150". Y destacó que en la reunión del martes "cada diputado se expedirá sobre lo que ha analizado. La comisión podrá adoptar alguna medida específica si existe alguna duda, como requerir más documentación. También podrá cerrar el trámite y emitir un dictamen y si no cada legislador quedará habilitado para hacer cualquier presentación judicial". Además, indicó que el trabajo de análisis fue arduo y puso como ejemplo la ruta nacional, la cual "tiene 18 certificaciones de pagos y 18 redeterminaciones de esos desembolsos".



El justicialista Mario Tello, integrante de la comisión, sostuvo que "el PJ ya hizo su informe de todas las obras y no ha detectado nada". Lo mismo adelantó el bloquista Jorge Espejo al decir que "no hemos encontrado ninguna anormalidad de fondo". El secretario de la comisión, Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana, no adelantó opinión sobre lo estudiado y explicó que "si hay alguna irregularidad, la discutiremos en la reunión. Es probable que definamos hacer un informe final para presentar a fines de noviembre o los primeros días de diciembre". A su vez, la basualdista Susana Laciar, presidente del cuerpo, tampoco se expresó sobre resultados y dijo que el martes "darán a conocer todos los considerandos".



La postura de no adelantar resultados radica en un acuerdo político que establecieron los legisladores, hasta tanto no haya una reunión por parte de los todos los diputados integrantes de la comisión y un dictamen. Se trató de un acuerdo verbal, ya que no quedó plasmado en ningún documento.



Demoras

Por la cantidad de documentación requerida, la comisión comenzó su trabajo en marzo. Incluso en agosto, el cuerpo terminó de recibir los expedientes finales del Teatro del Bicentenario.