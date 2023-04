El miércoles de la semana pasada se llevó a cabo el lanzamiento del campeonato Senior de la Liga Sanjuanina de Fútbol en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), en Rawson, al que llegó el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, candidato a vicegobernador de José Luis Gioja en el frente San Juan por Todos. El jefe comunal fue a entregar premios del torneo que había finalizado y su presencia no pasó desapercibida en plena campaña electoral, por lo que el secretario Adjunto del gremio, José Gremoliche, reconoció que le dijo que "no era un momento para hacer nada político" y "procedí a que sacaran todo lo que habían colgado y habían puesto", en referencia a carteles. Gramajo dijo que lo único que habían colocado era lo de "Chimbas te quiero" y que, luego de charlar con el sindicalista, "entregamos los premios, todo tranquilo, nos vinimos y no subimos las fotos para que no se malinterprete nada".

Tanto Gremoliche como Gramajo le quitaron tensión a la situación, pero refleja al máximo cómo se está viviendo la campaña. El sindicalista destacó que "estamos en la línea del gobernador Sergio Uñac y vamos a continuar con él, a pesar de que no tenemos candidatos del SEC en ningún lugar". Claro está, el intendente chimbero se encolumnó con Gioja en el cierre de presentación de listas para el comicio del 14 de mayo, con lo que en el traspaso desde el uñaquismo consiguió la postulación a la Vicegobernación en la subagrupación San Juan Vuelve, la lista interna y rival de Vamos San Juan, de Uñac.

Una vez que llegó el intendente, Gremoliche dijo que "estaba en mi institución y no era un momento para hacer nada político, no daba para eso. Como autoridad, no tenía conocimiento de lo que podía llegar a pasar". Así, dijo que "hicieron entrega de unos trofeos y nada más. Hubo palabras que quedan ahí. Son cuestiones como en un partido de fútbol: quedan ahí", señaló el número dos del SEC haciendo uso de una analogía futbolera.

Por su parte, Gramajo también bajó la pelota y manifestó que "no es la primera vez que colaboramos. Hace cuatro años que lo hago con los premios", por lo que, luego de entregarlos, "nos fuimos".

El gremialismo viene jugando en el Movimiento Político Sindical, que nuclea a la mayoría de las entidades de la CGT, que conduce Eduardo Cabello, quien había señalado que, esencialmente, apoyarán a Uñac. El líder de la central obrera va en el cuarto lugar de la lista de diputados proporcionales; Víctor Menéndez, de Estaciones de Servicio, se candidatea como legislador por Sarmiento y Miguel Montaña, de Trabajadores de Farmacia, se postula para la Intendencia de Chimbas. También hay dirigentes que están con el giojismo, como Mario Quintero, del sindicato de Televisión, que va en el octavo lugar de la lista de concejales de Daniela Rodríguez en Chimbas.

Calendario

El cronograma electoral indica que el Gobierno provincial y los municipios pueden llevar adelante inauguraciones de obras públicas hasta el sábado. Luego de ese plazo, la norma considera que son actos susceptibles de la captación de sufragios.