En el encuentro de ayer, el oficialismo fijó el viernes como fecha límite para la presentación del renombrado frente San Juan por Todos (SJxT). Por ello, en la coalición están trabajando a contra reloj para cerrar un acuerdo con el giojismo. Ambos sectores reconocieron que hay diálogo y perspectiva de unión. Incluso, al igual que ocurrió en el PJ, donde los referentes tiraron lazos de unidad, en la reunión hubo "caricias" desde ambos espacios: el uñaquismo y Lealtad Justicialista. Si bien no estuvieron presentes los máximos referentes, Sergio Uñac y José Luis Gioja, hubo representantes con palabra autorizada, como el senador Rubén Uñac y el legislador provincial Leonardo Gioja. El primero habló de "amigos con los que venimos trabajando en pos de lograr un triunfo y mantener el gobierno de San Juan. Llevamos 20 años gobernado la provincia de manera exitosa, con nuestros matices y diferencias, pero hemos sabido llevar adelante este proyecto". A su vez, el segundo reconoció que, "internamente, hemos tenido y tenemos diferencias y es bueno plantearlo. Por eso, celebro la convocatoria al diálogo, teniendo en claro quién es nuestro adversario". En la cumbre hubo ausencias, como el Frente Renovador, de Franco Aranda, quien señaló que no fue invitado.

El cronograma electoral establece como plazo máximo para la presentación de alianzas el 23 de febrero, pero desde el oficialismo decidieron no esperar hasta último momento para oficializar el armado. En ese marco, Jorge Oribe, apoderado del frente, les indicó ayer a los presentes que la conformación oficial se dará el viernes por la mañana, en Rivadavia. La cumbre de ayer se realizó en un salón de Santa Lucía, por lo que ambos epicentros no pasaron desapercibidos, ya que se trata de los distritos que están en manos de la oposición y en los que el oficialismo buscará una victoria en las urnas. Según indicó Oribe, para ser parte de la alianza, los socios deberán emitir un acta autorizando al presidente del partido a que el viernes firme la constitución del frente, mientras que, en el caso de las agrupaciones políticas, deberán hacer lo mismo, pero para firmar como adherentes. Así, los integrantes tienen tres días para completar la documentación. En su lanzamiento como candidato a gobernador, Gioja había hecho referencia a ese punto al indicar que "tenemos la obligación de aportar ideas para un acta constitutiva de ese frente".

Numerosa. La convocatoria oficial superó las expectativas al punto que el salón elegido quedó chico.

Si bien, hasta el momento, existe diálogo entre los sectores, desde Lealtad Justicialista expresaron definiciones que sonaron a condiciones para ser parte de SJxT. Ante los presentes, Leonardo Gioja planteó como necesidad que entre los postulados que el frente fije como pilares se refleje "nuestra referencia al campo nacional y popular" porque, "más allá de que esta es una elección provincial, en la Argentina y en San Juan hay dos modelos que están en juego, uno nacional y popular y el otro que es elitista y para pocos". Luego, consultado por la prensa, el legislador dijo que "esta es una cuestión básica que nos da sentido porque define qué es lo que queremos para San Juan". Una vez que eso esté plasmado "tendremos definiciones más particulares", indicó.

Desde el oficialismo sostienen que si el uñaquismo y giojismo compiten bajo el mismo paraguas, la oposición de Unidos por San Juan no tendría números para ganarles.

Sobre su ausencia, Aranda, del Frente Renovador, dijo que "no fuimos invitados", pero que esa situación no le generó molestia porque "estamos dentro de un proceso de diálogo. Hoy, sin un acuerdo firme. Si hasta el viernes no hay diálogo, nosotros no vamos, eso lo tenemos claro". Sí estuvo el bloquismo, Confe, Frente Grande, Patria Grande, La Cámpora, el PTP, el sindicalismo, Desarrollo y Justicia, Unidad y Progreso, el Partido Popular Participativo y Movimiento Evita, entre otros.