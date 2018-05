Colas. A las 13, cuando finaliza el horario de trabajo en Tribunales, se generan largas colas de los empleados que marcan su salida en un sistema electrónico biométrico.

La histórica movida de la Corte de Justicia de obligar a los jueces a que trabajen también en la tarde, cayó bien entre los representantes de los sectores clave del andamiaje judicial: los magistrados y los empleados. El apoyo del gremio que nuclea a los trabajadores es central, ya que como los jueces deberán ir en el turno vespertino, podrán necesitar de la asistencia del personal. Y una de las posibilidades que se analiza en el proyecto es desdoblar la carga horaria actual, esto es, que puedan cumplir con parte de las tareas en la mañana y completarlas en la tarde o que las seis horas laborales se desarrollen en el turno vespertino.



En el Colegio de Magistrados, su actual presidente, Sergio Rodríguez, se mostró a favor de la iniciativa al indicar que la propuesta llevará claridad sobre el horario que deben cumplir los jueces. Según señaló, la medida "es correcta porque es necesario que la Corte regule el horario de trabajo de los jueces. Nosotros somos funcionarios que estamos al servicio de la sociedad" (ver aparte).



En el caso de los empleados, el titular de la Unión Judicial, Sebastián López, también estuvo de acuerdo con que el personal vaya en la tarde, aunque aclaró que siempre y cuando dicha medida sea consensuada entre el juez y el trabajador. Los que vienen elaborando la iniciativa también hablaron de una coordinación entre ambas partes.



El cambio histórico en el Poder Judicial fue confirmado por fuentes oficiales, luego de una reunión que se dio la semana pasada entre los cortistas y el fiscal General. La medida no es caprichosa, ya que en la provincia existe una alta morosidad judicial "como para que haya funcionarios judiciales que se tomen la tarde", expresaron las fuentes. Si bien hay magistrados que cumplen funciones en horario vespertino, la realidad indica que muchos no lo hacen.



Actualmente, según el acuerdo general Nº 24 dictado por la Corte de Justicia en 1998, que regula la actividad dentro del Poder Judicial, tanto los funcionarios (secretarios y prosecretarios) como los empleados deben cumplir con un horario de 7 a 13, de lunes a viernes. En el caso de los últimos, existe la posibilidad de extender la carga horaria por dos horas más en la tarde, sin derecho a una compensación especial, "cuando el cúmulo de tareas lo justifique". Según López, ese punto fue siempre un reclamo de la Unión Judicial porque esa extensión, que no es remunerada, quedó en manos y al arbitrio del juez. "Si un magistrado se llevaba mal con un empleado, puede obligarlo a ir a trabajar en la tarde sin justificación", indicó.



Como los magistrados deberán cumplir funciones en turno vespertino, se abre la posibilidad de un desdoblamiento en la carga horaria del trabajador. López se mostró a favor y apoyó la medida, "pero para eso deberá quedar plasmado por escrito cómo se podrá implementar, en el que quede establecido que el trabajador debe estar de acuerdo. Por eso, seguramente será necesario cambiar el artículo que regula el horario de los empleados para que exista la posibilidad de desempeñar tareas en la tarde", manifestó. El punto no es menor, ya que también deberá regir la ART, ya que, según indicó el gremialista, hoy está limitado al horario fijo de seis horas en la mañana, en el que el empleado judicial tiene cobertura.



López consideró que desarrollar tareas por la tarde ayudará a disminuir la morosidad, aunque sostuvo que las demoras se centran en las resoluciones que deben elaborar los funcionarios y dictar los jueces. En ese marco, señaló que los empleados aportarán su trabajo, por ejemplo, en la realización de las audiencias.





Empleados judiciales

800

Es el número aproximado de trabajadores (fuera de los prosecretarios, secretarios y jueces) que tiene el Poder Judicial. Al menos la mitad está afiliado a la Unión Judicial.



Para Rodríguez, el horario de docencia debe limitarse

Presidente. Rodríguez asumió en febrero en el Colegio de Magistrados.

El vice es Maximiliano Blejman.

Sergio Rodríguez, presidente del Colegio de Magistrados de San Juan, se mostró a favor de los cambios que va a impulsar la Corte de Justicia en el horario del trabajo de los jueces. El titular del Cuarto Juzgado Civil respaldó una limitación que quedará fijada en el proyecto de reforma. Uno de las modificaciones implica que la docencia para los magistrados estará confinada a unas 10 horas semanales.



Sobre el tema, el magistrado dijo que "uno no puede tener un trabajo complementario a la función judicial que le insuma la mitad del tiempo. Estoy de acuerdo con que eso se regule con un límite horario. Los jueces tenemos una función que es muy demandante".



Sobre el trabajo de los jueces en horario vespertino, Rodríguez destacó que "siempre hubo una demanda histórica de la sociedad para que los jueces trabajen en la tarde. Y muchos sí lo hacen, pero en distintos horarios. Que se fije uno en particular va a ayudar a despejar dudas y darle transparencia al sistema". Además, sostuvo que actualmente la Corte ha cubierto la planta estable de cada juzgado y la ha llevado a unos 12 trabajadores por cada despacho. "Eso es muy importante porque también se está capacitando al personal", indicó.