Franco Aranda, presidente local del Frente Renovador, convocó al uñaquismo y al giojismo, además de integrantes de otras organizaciones, para trabajar en la campaña por "Sergio Massa presidente", el precandidato del frente Unión por la Patria (UxP), quien además lidera el partido a nivel nacional. Como era de esperarse, no asistieron ni Sergio Uñac ni José Luis Gioja, las principales figuras del PJ de los últimos 20 años, que cuentan con su propio peso político y caudal electoral, que poseen sus propias líneas directas con el ministro de Economía de la Nación y que, si bien lo llevan en sus boletas, encararán sus propias actividades proselitistas. Para que el desplante no sea total y cumplir, de alguna manera, con el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación, hubo enviados de ambos sectores, que son cuadros técnicos y políticos importantes, pero que no son referentes de alta exposición para el común del electorado.

Tanto el uñaquismo como el giojismo llevan a Sergio Massa como precandidato a presidente en sus boletas.

En la mesa "Massa presidente", Aranda estuvo acompañado del presidente formal del Frente Renovador, Pablo Mirolo, y el vicejefe de Gabinete de la Cámara de Diputados de la Nación, Nazareno La Gamba. También dio el presente la diputada nacional Graciela Caselles, quien ha venido manifestando que en la Cámara baja estrechó vínculos políticos con el actual precandidato a presidente. Además, participó el intendente de Sarmiento, Mario "Cacho" Martín, quien tuvo una fuerte disputa con el ministro de Gobierno, Alberto Hensel. El jefe comunal no fue tenido en cuenta por el oficialismo para ir como candidato a diputado provincial, mientras que el funcionario uñaquista se postuló para la Intendencia, junto con otros aspirantes, los que cayeron ante el Alfredo Castro, del frente que conduce Marcelo Orrego.

La movida tanto para Aranda como los demás miembros del Frente Renovador local resultó importante, ya que indicaron que se trató de un primer paso en el trabajo por la candidatura de Massa. En el uñaquismo y el giojismo la convocatoria no cayó del todo bien, dado que cada uno tiene su estructura y metodologías para trabajar en sus actividades proselitistas y, así, acompañar al tigrense.