Contento. Sergio Uñac no pudo ocultar su alegría al recibir su diploma de gobernador, cargo que ocupará por cuatro años más. Al finalizar, su familia se acercó a saludarlo para que el momento quedara plasmado en una foto.



A pesar de que el Centro de Convenciones Barrena Guzmán es un salón amplio y con refrigeración para contener a 625 personas, no dio abasto para la multitud que se hizo presente en la entrega de diplomas a las autoridades locales electas. Al punto que muchos familiares y allegados decidieron no ingresar al salón principal por el intenso calor en el interior y porque no cabía ni un alfiler. La situación no impidió que los que estaban adentro demostraran su felicidad y arengaran a cada uno de los funcionarios que subían al escenario a recibir su título. Eso ocasionó que en algunos pasajes del acto hubiera ovaciones para muchas de las autoridades. En ese ranking, el primer lugar se lo llevó el gobernador Sergio Uñac, que estuvo acompañado de su familia, al igual que su compañero de fórmula, Roberto Gattoni. El acompañamiento a la caucetera Romina Rosas también se hizo sentir con fuerza, ya que es la única mujer intendente. Luego le siguieron el jefe comunal de Chimbas, Fabián Gramajo; y el de Pocito, Armando Sánchez, que subió junto al diputado, el actual intendente Fabián Aballay. No menos aplaudido fue el ministro de Gobierno, Emilio Bastrocchi, que vivió como un triunfo recibir su título de intendente de la Capital.

Festejo. La concejal de Caucete, Romina Rosas, fue la única mujer que recibió el título de intendente.

Los encargados de entregar los títulos a los ganadores de las elecciones del 2 de junio fueron el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis, su par Humberto Medina Palá; el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, y el actual vicegobernador Marcelo Lima. Un total de 188 políticos recibieron su distinción, entre concejales, diputados proporcionales y departamentales, intendentes y el gobernador y el vice.



Además de la multitud, el calor y los aplausos, el evento tuvo algunas particularidades. Una de las que causó más ternura fue la que tuvo como protagonista al concejal electo por Rivadavia, Walter Vázquez. El bloquista subió al escenario acompañado de su hija Alfonsina de poco más de dos semanas. El calor hizo que tanto mujeres como hombres utilizaran cualquier elemento como abanico y la esposa del ministro Gattoni tuvo un gesto de afecto y cuidado al abanicar a su marido, que transpiraba a rabiar, mientras atendía a la prensa. En ese momento, en el ingreso del edificio se vivió una batalla ruidosa, dado que los peronistas entonaban su marcha en las escalinatas mientras que Marcelo Orrego, actual jefe comunal y diputado nacional electo, y su hermano Juan José, que lo reemplazará en la comuna, festejaban sus victorias en el foayer interior con sus seguidores y funcionarios.

Dupla. El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, y el diputado Sergio Miodowsky renovaron sus mandatos.

En el discurso de apertura, De Sanctis resaltó la importancia del acto y que estén todos presentes, ya que “acá, sin duda, esta representado lo que el pueblo ha depositado en cada uno de ustedes (por las autoridades electas)”.



Dos veces edil por distintos departamentos

La perla de la jornada se la llevó el concejal de Rivadavia por el Frente Con Vos, José Luis Atencio. Es que el funcionario electo ya había sido edil, pero por el peronismo de Rawson, en el periodo 2007-2011, en la gestión de Mauricio Ibarra.

Fuentes calificadas señalaron que Atencio se mudó de departamento y también de fuerza política. Así, logró integrar la lista de candidatos a concejales por el oficialismo de Rivadavia, que conduce Fabián Martín.