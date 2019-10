- ¿Cómo ven que pueden revertir la tendencia del Frente de Todos, teniendo en cuenta que hay sondeos que lo ubican arriba?



- Creo poco en los sondeos. Y el proceso político de Juntos por el Cambio ha mejorado considerablemente porque hemos recuperado nuestro principal activo que es el Presidente y vamos a tener mayores votos. Además, están desarrollándose en el Frente de Todos propuestas inverosímiles e inquietantes.



- ¿Cuáles?



- La reforma agraria de Grabois. Habla de apoderamiento de viviendas desocupadas para las pobres. El problema es que cuando Alberto Fernández habla de él dice que es una figura respetada. Veo preocupante la Conadep para periodistas. Más inquietante aún es la reforma de la Constitución, afirmación hecha por Zaffaroni, Gils Carbó y la fiscal de Justicia Legítima Vilma Camaño. O cuando la expresidenta habla sobre intervenir en las ganancias de las empresas. Un verdadero disparate. Cristina está imaginando un mundo de planes y planeros, en el que lo único que hay es un distribucionismo social del Estado como ocurre en muchas provincias, donde el aparato del Estado es el escenario dominante para las elecciones. En San Juan, más allá de los aciertos y virtudes de los gobernantes de turno, el control del Estado da una ventaja muy fuerte en términos electorales.



- ¿Ve riesgo de que Orrego no vaya a ingresar al Congreso?



- De ninguna manera, es imposible que el Frente de Todos impida que Orrego ingrese como diputado, quien ha demostrado una valentía política al enfrentarse a un gobierno que tiene una estructura de poder muy fuerte, que maneja el Estado. Enfrentarlo en soledad es muy difícil.



- ¿Cómo se le cree al Gobierno nacional luego de sus promesas incumplidas y de que empeoraran los índices económicos y sociales?



- El Presidente se planteó objetivos, quizás algunos fueron desmesurados en orden a la problemática de la economía argentina que viene arrastrando en los últimos 50 años. Hay cosas que se han logrado, otras que no. Macri ha recuperado el sistema energético, ha permitido inversiones en Vaca Muerta que lograron niveles de autoabastecimiento en gas, la recuperación de la ganadería y del frigorífico, que genera empleos en blanco. El acuerdo con la Unión Europea.



- Pero está el alto nivel de pobreza...



- Son temas que hay que resolver por la vía del trabajo, no repartiendo planes. Yo hubiera aumentado la AUH para llegar a la familia y hubiera bancarizado mucho más los planes. No permitiría el manejo de los planes por los gerentes de la pobreza, personajes oscuros que manejan las listas y les usan las tarjetas.



- ¿El Frente de Todos los tiene?



- Los movimientos sociales están adhiriendo al Frente de Todos. Grabois, el Movimiento Evita, la CTEP, la CCC y movimientos de izquierda que abonan ese juego y están cerca de Cristina.



- ¿Lo ve peligroso?



- Por supuesto, porque creen que son dueños de la calle, creen que tienen derecho a afectar la vida de los argentinos.



- La crítica es que en el macrismo se han perdido puestos de trabajo...



- Con el kirchnerismo, en los últimos seis años no creció el empleo privado. Y ahora hay síntomas de reactivación en algunos sectores. No hay ola de despidos. No hay cierre masivo de pymes. No veo el cuadro dramático que pintan algunos actores para agigantar el conflicto social. Lo que no hago es sobreactuar el hambre, como hicieron algunos sectores del episcopado y del kirchnerismo para hacer creer que el país está en el abismo.



- Otra crítica es que después de las PASO tomaron medidas como la eliminación de IVA y que menos paguen Ganancias...



- Es cierto que hubiera sido conveniente que se tomaran antes, pero lo importante es que se tomaron. Pero mire qué lamentable, los gobernadores metieron una demanda en la Corte. No deberían haber hecho ese planteo. Obligaba a buscar compensaciones a través del diálogo.