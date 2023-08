La Cámara de Diputados sancionará hoy una ley que permitirá que el sector agrícola pueda utilizar líquidos cloacales previamente tratados. Por ejemplo, que aquellos efluentes que surgen de la planta de Cerrillo Barboza puedan ser usados para riego, incluso, para forestación y arbolado público. Según las estimaciones oficiales, la cantidad de líquido disponible permitirá sumar, en toda la provincia, unas 3 mil a 5 mil hectáreas, lo que representa entre el 5 y 6 por ciento de lo que existe actualmente. Con el OK legislativo, las autoridades avanzarán durante este año con la reglamentación de la norma y el desarrollo de proyectos de infraestructura que deben ser ejecutados. Así, la iniciativa quedará en manos del próximo Gobierno. De tener todo listo para 2025, "se puede comenzar con la distribución", indicó el secretario del Agua, Ramiro Cascón, quien confirmó que el objetivo es contar con recursos para cultivos "que no impliquen producción de verduras crudas que puedan ser servidas en la mesa". Es decir, no se permitirá usar efluentes tratados para plantaciones de tomate, lechuga, ajo o cebolla, entre otros.

La gestión uñaquista viene trabajando en el proyecto desde hace un par de años. La idea surgió por la necesidad de contar con agua que puede ser usada para riego, todo en el marco de una crisis hídrica que afecta gravemente a la provincia. Para poder utilizar el recurso, es necesaria una ley, ya que, actualmente, el uso de efluentes está prohibido para el riego. El vicegobernador Roberto Gattoni confirmó que el proyecto será aprobado, ya que la iniciativa cuenta con despacho de comisión y ha sido analizado con la oposición. Por su parte, el ministro de la Producción, Ariel Lucero, indicó que "va a ser muy importante porque va a permitir (de la planta del Cerrillo Barboza) disponer de unos 260 millones de litros de agua diarios, necesarios para irrigar muchas hectáreas". Además, dijo que es "un método que se utiliza en muchas partes del mundo y da muy buenos resultados".

Además de la planta del Cerrillo Barboza, ubicada en Rawson, hay establecimientos depuradores que se encuentran en San Martín, Jáchal, Iglesia, 9 de Julio, Caucete, dos en 25 de Mayo, en Chimbas y el de Santa Lucía, que es el que se conoce como Bajo Segura. Pero, además, hay otros en Sarmiento, Valle Fértil y Albardón.

Un punto clave de la iniciativa y de la producción de Efluentes provenientes de redes Cloacales previamente Tratados (ECT), es la obra de ampliación de la planta del Cerrillo Barboza, obra que cuenta con una 80 por ciento de avance y se prevé que finalizará en marzo de 2024. También lo es la ampliación y optimización del subsistema cloacal de Rawson, la que estará lista el mes que viene. Con ambas tareas, se incrementará la cantidad de líquidos a tratar, lo que permitirá, en una primera etapa, la posibilidad de ampliar "entre 2 mil y 3 mil hectáreas", dijo Cascón, mientras que, en unos años, "se puede llegar a 4 mil y hasta 5 mil hectáreas".

Con el OK a la norma, el secretario del Agua confirmó que buscarán este año avanzar con la reglamentación, documento necesario que definirá cómo será el uso del recurso. Por ejemplo, explicó que, "si un productor quiere usar agua tratada, deberá presentar un proyecto, definir el área de influencia y el tipo de producto y no podrá mezclar aguas". Esto es, no podrá hacer uso del turno de agua dispuesto por Hidráulica y sólo deberá usar ECT.

Saneamiento

La provincia, a través de OSSE, encaró obras de saneamiento en distritos como Rivadavia, Rawson, Pocito y Capital. Si bien las tareas estaban previstas para este año, en el caso de la ampliación del Cerrillo Barboza, la cañería colectora del Médano, la obra del Noroeste de Rawson y el Norte de Pocito se concluirán en marzo de 2024.